Concertos dos Coldplay ''alimentados'' com baterias do BMW i3

A parceria entre a BMW e os Coldplay ganhou novo impulso, após o sucesso da canção Higher Power para "ilustrar" o anúncio dos novos i4 e iX.

A insígnia germânica irá fornecer a primeira bateria portátil recarregável para os concertos da digressão mundial Music of the Spheres do grupo britânico.

O fornecimento de energia eléctrica para as apresentações ao vivo será dado por mais de 40 baterias parcialmente recicladas do BMW i3.

A parceria poderá estabelecer novos padrões de referência para a indústria musical, naquela que será uma das digressões ambientalmente mais sustentáveis.

A bateria será recarregada através de diversas fontes de energia renováveis, como instalações solares e geradores alimentados a óleo vegetal hidro-tratado.



O próprio chão cinético dos estádios e pavilhões irá mesmo aproveitar o "poder" colectivo dos espectadores durante os concertos para recarregar a bateria.

"Estamos orgulhosos com esta parceria", destacou o vocalista Chris Martin. Esta tecnologia "permitirá alimentar os nossos espectáculos energia limpa e renovável quase por completo".

A colaboração entre a BMW e os Coldplay remonta a 2014, com o encerramento da digressão Ghost Stories Tour no BMW Welt de Munique.

No primeiro salão automóvel realizado naquela cidade, em Setembro passado, a plataforma Joytopia da BMW apresentou uma actuação 100% virtual do grupo, visto online por mais de 150 mil pessoas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?