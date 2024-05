Concept Mercedes-AMG PureSpeed: um delírio visual inspirado na F1

É um assombroso delírio visual saído dos "estúdios" de Affalterbach: o Concept Mercedes-AMG PureSpeed assume-se com a mesma exclusividade do AMG One que o inspira.

O protótipo não é mais do que uma antevisão do Mercedes-Benz Mythos de série que chegará ao mercado limitado a 250 exemplares, mas o impacto que provoca ao primeiro olhar está assegurado.

O super desportivo foi revelado esta semana num pontão flutuante da marina de Monte Carlo, à margem do Grande Prémio do Mónaco em Fórmula 1 que acontece no próximo fim de semana.

E, a alimentar todas as expectativas que rodearam a apresentação estiveram Lewis Hamilton e George Russell, os pilotos oficiais da Mercedes-AMG Petronas F1 Team.

Prazer na condução

"O Concept Mercedes-AMG PureSpeed oferece um vislumbre do que é, provavelmente, a forma mais directa de combinar desempenho com prazer de condução", sublinha Michael Schiebe.

As palavras do presidente do conselho de administração da Mercedes-AMG não poderiam ser mais certeiras para este projecto sobre rodas que celebra a tradição única da Mercedes-Benz.

A um desenho tão puro e intransigente como um verdadeiro desportivo de competição são combinados materiais inovadores e a mais moderna tecnologia da actualidade.

Uma das referências é o sistema de protecção halo que substitui o habitual pilar A, derivado dos monolugares que competem na categoria rainha do desporto automóvel.

O sistema de protecção consiste num suporte ligado à carroçaria, a que se somam dois capacetes aerodinamicamente optimizados para proteger os ocupantes.

O campo de visão é alargado, sem o tejadilho, o pára-brisas e as janelas laterais a separarem o piloto e o "pendura" do meio que os rodeia como num Fórmula 1.

O habitáculo é reforçado com outros pormenores, num conceito único de cor e equipamento onde sobressai o relógio personalizado no painel de instrumentos com assinatura da IWC Schaffhausen.

Difícil ficar indiferente

A destacar-se neste Concept Mercedes-AMG PureSpeed está uma silhueta muito baixa, quase a fundir-se com o alcatrão, com vários elementos estilísticos "roubados" ao Mercedes-AMG One.

Os componentes em fibra de carbono expostos na área inferior do bólide entram em profundo contraste com as formas arredondadas da secção superior.

Já as jantes são caracterizadas pelo revestimento em fibra de carbono nos tampões, que nas rodas traseiras são completamente fechados para melhorar a aerodinâmica.

À frente são abertos para reforçar o fluxo de ar para arrefecer os travões e aumentar a força aerodinâmica descendente.

E depois fica-se abismado com um capô a perder de vista, que só termina numa dianteira muito baixa com um pronunciado "nariz de tubarão" decorado na ponta com a estrela da Mercedes.

O seu desenho, em tudo semelhante ao do Mercedes-AMG One, é ainda definido pela larga entrada de ar com a inscrição AMG gravada na "malha" inferior.

Soma-se ainda uma saída de ar ao centro do capô enquanto pequenos deflectores transparentes à frente e nas laterais conduzem o fluxo para o cockpit.

Os painéis laterais com rebordos aerodinâmicos e os "ombros" muito musculados sobre as rodas traseiras fazem uma combinação elegante com a porta da bagageira e a saia traseira a realçar a largura do bólide.

Tributo às lendas

Outros detalhes estilísticos homenageiam os desportivos da marca, com os dois pilares atrás dos bancos a recordarem o 300 SLR com que Stirling Moss e Denis Jenkinson venceram as Mille Miglia em 1955.

A palete de cores para a carroçaria, desde o vermelho Le Mans ao cinzento grafite com padrão AMG preto, alude ao esquema cromático do Mercedes de 2.0 litros que ganhou a Targa Florio de 1924 na Sicília.

O número 10 desse carro vitorioso está presente nas asas dianteiras do Concept Mercedes AMG PureSpeed quando passam 100 anos sobre essa façanha desportiva.

O que falta saber neste protótipo é a mecânica que irá alimentá-lo mas esse deverá ser apenas um pormenor para este desportivo que entra na linha de montagem ainda neste ano.

Afinal, só os coleccionadores e aficionados mais ferrenhos da divisão desportiva da Mercedes terão a oportunidade de adquirir um dos 250 exemplares do futuro AMG Mythos.

