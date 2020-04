Como seria o jogo Need for Speed: Most Wanted na vida real? Assim!

A terceira parte da "série" Need for Speed in Real Life acaba de ser lançada no YouTube e não podia ser melhor. As primeiras duas partes rapidamente alcançaram milhões de visualizações e esta não será diferente, até porque a base é a do Need for Speed: Most Wanted, um dos jogos mais elogiados da saga.

Esta recriação é da autoria do cinegrafista romeno Chekunov e respeita todos os detalhes do jogo, desde o ângulo da câmara até aos efeitos especiais, passando, como é óbvio, pelo BMW M3 com pintura cinza e azul, tal como no jogo.

Recorde-se que todas as corridas foram gravadas em estradas fechadas e a sensação de velocidade foi aumentada durante a fase de edição. Ainda assim, é (mais) um magnífico trabalho de Chekunov!