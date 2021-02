Como se porta o Toyota GR Yaris na neve? Com garra!

Não param as "experiências" ao volante do Toyota GR Yaris, com os seus condutores para levar todas as capacidades do hot hatchback ao extremo.

O exemplo mais recente foi dado por um condutor austríaco numa estrada cheia de neve.

Contudo, não "puxou" totalmente pelos 261 cv debitados pelo bloco de 1.6 litros e três cilindros por poder cruzar-se com outros automobilistas.

Mesmo assim, é possível apreciar as capacidades do GR Yaris, mesmo numa estrada que parece não ter sido feita para ele.

