 Pesquisa
Como o tempo passa: Volvo recorda C30 Electric na jornada até ao EX30

Nada como relembrar o passado electrificado da marca para exaltar as qualidades do EX30, terá pensado a Volvo ao recuperar os vídeo editados em 2010 e 2011 onde brilhou o C30 Electric Concept.

Baseado num design já conhecido mas impulsionado por novas ideias, o protótipo tornou-se um dos pioneiros da longa caminhada da construtora rumo à electrificação.

A equipá-lo estava um motor de 82 kW (111 cv) e 220 Nm, capaz de acelerá-lo dos zero aos 100 km/hora em 10,9 segundos para um velocidade de ponta de 130 km/hora.

A bateria de 24 kW com os seus 280 quilos assegurava uma autonomia combinada para 140 quilómetros, com o "suplício" de demorar sete a dez horas a carregar numa vulgar tomada de corrente alternada.

É certo que apenas um pequeno número de unidades foi produzido mas o propósito do C30 Electric Concept ia muito além da produção em série, para agora ser confirmado no actual EX30.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

VolvoVolvo EX30Volvo C30 electric ConceptSUVeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

La Perle Rare: Bugatti W16 Mistral ''transfigura-se'' numa joia milionária

La Perle Rare: Bugatti W16 Mistral ''transfigura-se'' numa joia milionária

Maldito karma: discussão no trânsito dá ''direito'' a despiste estúpido

Maldito karma: discussão no trânsito dá ''direito'' a despiste estúpido

Salta de alegria ao receber de presente um Toyota Corolla… com 20 anos!

Salta de alegria ao receber de presente um Toyota Corolla… com 20 anos!

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.