Como o tempo passa: Volvo recorda C30 Electric na jornada até ao EX30

Nada como relembrar o passado electrificado da marca para exaltar as qualidades do EX30, terá pensado a Volvo ao recuperar os vídeo editados em 2010 e 2011 onde brilhou o C30 Electric Concept.

Baseado num design já conhecido mas impulsionado por novas ideias, o protótipo tornou-se um dos pioneiros da longa caminhada da construtora rumo à electrificação.

A equipá-lo estava um motor de 82 kW (111 cv) e 220 Nm, capaz de acelerá-lo dos zero aos 100 km/hora em 10,9 segundos para um velocidade de ponta de 130 km/hora.

A bateria de 24 kW com os seus 280 quilos assegurava uma autonomia combinada para 140 quilómetros, com o "suplício" de demorar sete a dez horas a carregar numa vulgar tomada de corrente alternada.

É certo que apenas um pequeno número de unidades foi produzido mas o propósito do C30 Electric Concept ia muito além da produção em série, para agora ser confirmado no actual EX30.

