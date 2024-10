Com ou sem capota? Mini a gasolina também já é John Cooper Works

Para muitos adeptos da Mini, terá sido um amargo de boca verem o desportivo ganhar o tratamento John Cooper Works, mas para a versão 100% eléctrica, exactamente como no Aceman alimentado a electrões.

O desânimo durou pouco mais duma semana, com a marca britânico-germânica estrear a variante puramente a gasolina para o hatchback, devidamente acompanhado da versão descapotável.

Escusado será dizer que ambos exibem detalhes muito próprios para um visual bem mais agressivo, com as barras verticais em vermelho a delimitarem novas entradas de ar à frente.

Sem grandes diferenças estéticas face ao "irmão" eléctrico, o logótipo axadrezado da linha John Cooper Works também é facilmente reconhecível na grelha em preto, em consonância com a cor da carroçaria.

A traseira é dominada pelo generoso difusor com a ponteira redonda do escape bem ao centro, com o espírito irreverente a ser reforçado pela asa superior "partida" em duas.

Jantes em liga leve de 17 ou 18 polegadas fazem a ligação ao solo para tirar o maior prazer desportivo ao volante.

Qualquer que seja a cor da carroçaria escolhida – são seis a contar com o preto mas o descapotável ganha o exclusivo Copper Grey –, pode optar-se por faixas decorativas vermelhas ou pretas no capô.

As mesmas opções cromáticas podem decorar as molduras dos retrovisores laterais, assim como o tejadilho contrastante; o cabriolet pode ter o tecto de lona em preto ou com a bandeira do Reino Unido.

Um rápido olhar ao interior mostra uma feliz combinação entre o vermelho e o preto, com os estofos e o volante em pele costurados com pespontos contrastantes.

Os detalhes a vermelho e preto em xadrez no tabliê replicam o ambiente já visto nos Mini Aceman e Mini JCW eléctricos.

Espírito GTI

Há poucas surpresas a nível mecânico já que o motor continua a ser o bloco turbo de 2.0 litros e quatro cilindros com 231 cv, diferenciando-se apenas pela subida do binário dos originais 320 para 380 Nm.

Apesar da potência ser inferior à dos Mini e Aceman JCW, com os seus 258 cv, a diferença no desempenho resume-se a décimas de segundo.

O hatchback demora 6,1 segundos a cumprir os zero aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta de 250 km/hora, baixando para 245 km/hora no descapotável.

Pena é que não haja opção manual para a transmissão automática de dupla embraiagem com sete relações; o gozo nas passagens de relação têm de ser feitas através das patilhas na coluna de direcção.

O espírito go-kart é assegurado por configurações específicas da suspensão para melhorar em curva o rendimento e a estabilidade.

Travões com as pinças em Chilli Red e o logótipo JCW em branci garantem travagens precisas neste tipo de condução mais exigente.

Avançados sistemas de assistência apoiam o condutor com 12 sensores ultra-sónicos e quatro câmaras, com o Driving Assistant Plus a ajudar na velocidade de cruzeiro com manutenção de faixa.

