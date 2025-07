Citroën abre reservas para C3 Aircross de sete lugares e ë-C3 Aircross com autonomia até 400 km

Está completa a gama dos Citroën C3 Aircross e ë-C3 Aircross: as reservas estão abertas para as variantes de sete lugares nas motorizações puramente térmica e micro híbrida, enquanto a congénere eléctrica eleva a autonomia aos 400 quilómetros.

Esticado até aos 4,39 metros de comprimento, para conseguir a terceira fila de bancos rebatíveis na bagageira, também o espaço interior melhorou para quem viaja nos assentos da segunda fila.

Qualquer uma das propostas, distribuídas pelos acabamentos You, Plus e Max, distingue-se pelo conceito C-Zen Lounge com o visor head-up para a instrumentação sob o pára-brisas, e o volante compacto a facilitar as manobras mais complexas.

Soma-se ainda o conforto ergonómico proporcionado pelos bancos Advanced Comfort, reforçado pela adopção da suspensão com a mesma designação, caracterizada pelos batentes duplos hidráulicos progressivos.

O C3 Aircross e os "irmãos" eléctricos equipam ainda os assistentes à condução esperado neste segmento, com o sistema de infoentretenimento a ser suportado num ecrã multimédia de 10,25 polegadas, e o planeador de viagens ë-Routes.

O destaque é dado à versão Autonomia Alargada do ë-C3 Aircross com 83 kW (113 cv) e 125 Nm, mas agora alimentado pela bateria LFP de 54,2 kWh brutos para distâncias até 400 quilómetros entre recarregamentos até 100 kW DC ou até 11 kW AC.

São só as motorizações térmicas do C3 Aircross a admitirem versões de sete lugares, com o Hybrid 145 cv associado a uma transmissão automática de dupla embraiagem com seis relações, e o Turbo 100 cv com caixa manual de seis velocidades.

Versão Acabamento Preço

Turbo 100 cv You Desde 19.290 euros Turbo 100 cv Plus Desde 21.690 euros Hybrid 145 cv You Desde 25.390 euros Hybrid 145 cv Plus Desde 28.090 euros Electric 113 cv Autonomia Conforto You Desde 26.490 euros Electric 113 cv Autonomia Conforto Plus Desde 28.690 euros Electric 113 cv Autonomia Conforto Max Desde 30.890 euros Electric 113 cv Autonomia Alargada You Desde 28.490 euros Electric 113 cv Autonomia Alargada Plus Desde 30.690 euros Electric 113 cv Autonomia Alargada Max Desde 32.890 euros

