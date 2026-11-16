A recuperação do 2 CV pela Citroën como um hatchback citadino exclusivamente alimentado a electrões foi uma das estrelas, senão a principal, do recente salão automóvel de Paris.

O "eléctrico" apenas poderá ser conduzido em 2028 quando chegar aos concessionários europeus mas já houve quem tivesse guiado o protótipo, mesmo se tenha sido a uma velocidade muito baixa.

O "acontecimento" foi filmado pela Puravida Motors logo após terem fechado as portas do salão Epoqu’Auto realizado em Lyon no fim de semana de 6 a 8 de Novembro.

Claro que o carro em causa é apenas um protótipo equipado com um pequeno motor para movimentar-se da exposição para o camião que o transportou… mas não deixa de ser entusiasmante vê-lo a circular.

Sem dados técnicos sobre o 2 CV Concept, a Citroën sempre adiantou que pesará cerca de 1.000 quilos, limitando o tamanho da bateria, o consumo de energia e, sobretudo, os 15 mil euros por que será vendido.

Texto: P.R.S.

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