Circuito do Mónaco tem réplica fenomenal para 'slot cars'

Se é fã das pistas de slot cars, delicie-se com o mais recente projecto desenvolvido por David Caille, especialista na criação deste tipo de pistas de corridas.

O projectista francês recriou o circuito de Fórmula 1 do Mónaco com uma precisão surpreendente e com pormenores técnicos que realçam o seu difícil traçado.

A nova concepção da pista permite que mais de um carro possa usar a mesma faixa, tornando-a muito mais estreita e fiel ao modelo original.

Claro que cada competidor tem a possibilidade de trocar constantemente de faixa, para ganhar a linha perfeita na corrida.

Contudo, e como explica David Caille, se dois carros ficarem muito próximos um do outro, ambos ficarão nas suas próprias pistas até a ultrapassagem ser concluída.

O segredo para vencer? Tudo depende da destreza do piloto e a força com que carrega no gatilho da pistola de comando, sabendo que a entrada numa curva a alta velocidade é sinónimo de o carro sair "disparado" da pista!

