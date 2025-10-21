Chegará à Europa? Land Cruiser FJ é o novo ''brinquedo'' da Toyota

Já se sabia há meses, com fotografias a comprová-lo, que a Toyota estava a preparar um mini Land Cruiser. Esta segunda-feira foi estreado no Japão um protótipo próximo do modelo de produção… e os elogios não se fizeram esperar!

Baptizado como FJ, acrónimo para Freedom & Joy (Liberdade & Alegria), irá juntar-se aos actuais Station Wagon (Série 300), Heavy-Duty (Série 70) e Land Cruiser (Série 250), sendo este o mais conhecido na Europa.

Certo é que o off-roader poderá dar origem a uma nova submarca da construtora nipónica, mesmo se essa possibilidade careça ainda de confirmação.

Tão robusto como o "irmão"

Inegável é a descendência do off-roader "europeu" em relação ao modelo a quem "rouba" o nome, pelo menos no estilo, nos seus 4,58 metros de comprimento por 1,86 de largura e 1,96 de altura.

Os 27 cm que tem a menos na distância entre os dois eixos, para os 2,58 metros, não o impedem de exibir uma imagem bem robusta, patente nos pára-choques, resguardos laterais e guarda-lamas alargados em plástico técnico.

A destoar essa robustez atrás está uma enorme superfície vidrada a fazer a vez da porta da bagageira, mas onde não falta a característica roda sobresselente.

Comum aos "todo o terreno" são os pára-choques "segmentados", para facilitar a substituição quando ficam danificados, mas também para favorecer personalizações distintas, sem esquecer os painéis Molle para fixar equipamentos exteriores.

E, para quem quiser recordar as gerações anteriores do Land Cruiser, haverá sempre a possibilidade de trocar as ópticas frontais rectangulares do modelo-base pelos característicos faróis redondos.

Interior pragmático

O habitáculo cúbico tem em consideração a maximização do espaço a bordo para cinco pessoas, assim como para a capacidade de carga.

O posto de condução segue o desenho do Land Cruiser original com o painel de instrumentos e o ecrã de infoentretenimento verticais, sem esquecer os muito interruptores presentes para as funções mais comuns.

A segurança activa e os apoios à condução são assegurados pelo pacote Safety Sense da Toyota com sistemas de última geração.

Quanto à motorização, é avançado o bloco atmosférico 2TR-FE de 2.7 litros a gasolina, com os 163 cv e 246 Nm passados às quatro rodas através duma caixa automática Super ECT de seis relações.

A insígnia japonesa não avança com qualquer tipo de electrificação, como já acontece no Land Cruiser da Série 250, mas adianta que está a desenvolver o Land Hopper, uma scooter eléctrica de três rodas para a mobilidade individual.

O Toyota Land Cruiser FJ fará a estreia ao público no Japan Mobility Show, que irá decorrer em Tóquio de 30 de Outubro a 9 de Novembro; talvez nessa altura se saiba se o mini off-roader terá hipóteses de chegar à Europa.

