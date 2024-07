Chega mesmo a tempo do Verão: Mercedes-AMG CLE 53 Cabrio já tem preços

Depois do coupé, é a vez de abrirem as encomendas do Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio, mesmo a tempo de gozar o descapotável nestes dias quentes do Verão.

O visual muito agressivo segue as pisadas do "irmão" com capota, apenas diferente nos acabamentos cromados e na traseira ligeiramente redesenhada para comportar o tejadilho retráctil em lona.

O conjunto é realçado pelas jantes em liga leve de 19 polegadas, que podem ser de 20, e pelo pacote opcional AMG Styling com elementos aerodinâmicos como a asa traseira e o difusor em preto brilhante.

Há personalizações mais distintas à escolha nos pacotes AMG Night e AMG Carbon, com elementos pintados em preto brilhante ou em fibra de carbono.

Interior próprio dum premium

A bordo, o posto de condução é definido pelo painel de instrumentos de 12,3 polegadas e pelo ecrã multimédia de 11,9 polegadas com o sistema MBUX de infoentretenimento.

A única diferença está na possibilidade inclinar electricamente este visor para reduzir os reflexos da luz solar quando se conduz com a capota recolhida.

O processo para levantar ou baixar o tejadilho demora 20 segundos a 60 km/hora máximos, com a capacidade da bagageira reduzir-se de 385 para 295 litros com ele recolhido.

Para garantir o máximo conforto a bordo, foi adicionado o deflector eléctrico AirCap para diminuir a turbulência quando as condições do vento são desfavoráveis.

Soma-se ainda o sistema de aquecimento e ventilação AirScarf ao nível do pescoço enquanto os bancos são revestidos com uma pele especial que evita o seu sobreaquecimento, mesmo sob a luz solar directa.

Distinto e veloz

Sob o capô do descapotável está um bloco biturbo de 3.0 litros e seis cilindros em linha, concebido para debitar 449 cv e 560 Nm.

O binário sobe aos 600 Nm com a função Overboost activada, a que se juntam mais 17 kW (23cv) e 205 Nm dados pelo motor de arranque com alternador integrado que alimenta o sistema eléctrico de 48 volts.

Outras funcionalidades tecnológicas incluem uma caixa automática AMG SpeedShift TCT 9G de nove relações e a tracção integral variável AMG Performance 4MATIC+.

Ainda de série compreende a suspensão AMG Ride Control com amortecimento adaptativo e eixo traseiro direccional.

O resultado é um disparo aos 100 km/hora em 4,2 segundos, indiferente às quase duas toneladas que pesa para uma velocidade de ponta de 250 km/hora, que sobe mais 20 km/hora com o pacote AMG Driver.

O Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio já está aberto às encomendas a partir dos 125.700 euros antes das devidas personalizações.

