Charles Leclerc ''mata'' decepção no GP Emilia-Romagna com McDonald’s

Charles Leclerc "matou" com um hambúrguer da McDonald’s a decepção do sexto lugar pela Ferrari no Grande Prémio de Emilia-Romagna que se correu domingo no Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

A caminho de casa em Monte Carlo, distante a pouco mais de 500 quilómetros de Imola, espantou tudo e todos ao entrar no drive-in do restaurante a bordo do seu Ferrari SF90 preto fosco "adornado" pela namorada e pelo cão de ambos.

Ficou por saber qual o menu que pediu mas essa não foi grande preocupação para os fãs locais, que não perderam a oportunidade de "roubar-lhe" autógrafos e selfies no telemóvel antes de seguir viagem.

Quem sabe se no próximo fim de semana o piloto monegasco não fará melhor figura perante os seus conterrâneos quando disputar o GP Mónaco.

