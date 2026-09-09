Changan Deepal S05 Ultra Hybrid: baixos consumos em conforto total

Os preços já estão definidos e as encomendas abertas desde Junho para o Deepal S05 PHEV mas faltava saber como se porta na estrada o primeiro híbrido plug-in da Changan a chegar ao nosso país.

Mais do que um familiar por um preço acessível, este Ultra Hybrid na nomenclatura oficial adaptou-se ao máximo para responder ao gosto europeu, como se percebe no visual moderno, nos acabamentos interiores de qualidade, e nos consumos equilibrados.

O Aquela Máquina já lhe deitou as mãos ao volante para um curto ensaio em auto-estrada e em nacionais mais complexas a norte de Lisboa, e não poderia ter ficado melhor agradado com as valências oferecidas por este SUV de médio porte.

Apontado às famílias

Depois dos eléctricos, o "ataque" das marcas chinesas à Europa passa agora pelos sucedâneos híbridos plug-in por preços particularmente atraentes para o automobilista comum, e não apenas para as empresas.

O Changan Deepal S05 Ultra Hybrid apresenta-se numa estética fluida com os mesmos 4,60 metros de comprimento que a versão puramente alimentada a electrões exibe.

Agradável quanto baste ao olhar, distingue-se a bordo pelo espaço generoso oferecido aos cinco ocupantes, graças aos 2,88 metros que separam os dois eixos.

Os materiais e acabamentos na variante Pro que dá entrada à gama são de boa qualidade, e os 552 litros que a bagageira tem de capacidade confirmam-no como um SUV com espírito familiar.

O ambiente minimalista a bordo é exemplificado na quase ausência de botões físicos e na eliminação do painel de instrumentos, com essa missão a ser assumida pelo ecrã de 15,4 polegadas para o infoentretenimento.

Quem sofre é a ergonomia para o condutor, ao obrigá-lo a seleccionar os parâmetros desejados no visor táctil antes de arrancar com o carro, mesmo se várias funções possam ser accionadas nos botões do volante depois duma aturada aprendizagem.

Eficaz nos consumos

O Deepal S05 Ultra Hybrid assume um motor eléctrico de 172 kW (234 cv) e 290 Nm associado a um bloco a gasolina de 1.5 litros de 86 cv e 122 Nm.

O resultado final são uns combinados 258 cv e 300 Nm, passados às rodas dianteiras através duma transmissão automática, com a bateria LFP de 18,4 kWh a "prometer" uma autonomia eléctrica em redor da centena de quilómetros.

Em termos operacionais, o motor de combustão pode funcionar como um gerador para recarregar o acumulador sem accionar mecanicamente as rodas, uma abordagem que permite melhor gerir o consumo de combustível em vários cenários de condução.

E esse é um dos pontos fulcrais deste SUV: com a bateria carregada, conseguem-se consumos pouco acima dos 2 litros/100 km, para depois subir a uns médios 5,4 litros com ela descarregada segundo os valores oficiais da insígnia chinesa.

Não demorou muito tempo a perceber que estão próximos da realidade desde que se cumpram as recargas habituais do acumulador… nem que seja para aproveitar a função V2L para alimentar dispositivos eléctricos externos.

Aliás, uma das vantagens está na possibilidade de carregá-lo a 55 kW em corrente contínua (ou a 11 kW AC), bastando uma espera de 15 minutos para fazê-lo de 30 a 80% da sua capacidade.

Potente sem ser desportivo

Percebe-se bem a personalidade do Deepal S05 Ultra Hybrid logo aos primeiros quilómetros no modo 100% eléctrico: os 234 cv e 290 Nm passados às rodas dianteiras são enérgicos quanto bastem para "navegar" com agilidade no tráfego urbano.

O mesmo acontece em via aberta, com o propulsor a brilhar na entrega de potência e binário de forma muito linear. Os 1.800 quilos que o carro pesa quase nem se sentem, um "pormaior" ainda mais relevante quando o conjunto híbrido entra em acção.

Mesmo quando se selecciona o modo Sport, para obter os 258 cv e 300 Nm "oficiais", percebe-se como a aceleração é progressiva e suave, sem transmitir uma sensação desportiva que aqueles números fariam prever.

Nada que seja muito estranho nesta proposta, que prefere dar prioridade à eficiência e ao conforto em vez do puro desempenho, mesmo se consiga cumprir os zero aos 100 km/hora em 7,9 segundos para uns máximos 180 km/hora.

Afinações à europeia

Percebe-se também neste carro a rapidez com que as marcas se "submetem" ao gosto europeu, com o chassis a assumir afinações mais acertadas do que acontece com um largo número de SUVs fabricados por outras marcas chinesas.

A suspensão é firme, mas sem perder a capacidade de absorver com eficácia as irregularidades do asfalto, e os balanços laterais estão bem contidos desde que não se exagere a atacar curvas numa estrada mais sinuosa.

E depois são os 17 sistemas de apoios à condução, com realce para a velocidade de cruzeiro adaptativa "inteligente" associada à manutenção e mudança de faixa.

Percebe-se neste Changan Deepal S05 Ultra Hybrid uma postura madura e muito competitiva que faz dele um dos SUV chineses mais equilibrados do momento.

A condução é suave quanto baste e a tecnologia embarcada de série está ao nível dum rival premium, sem ignorar os consumos muito equilibrados, que apenas ao ultrapassar os100 km/hora começam a agravar-se mas sem entrar em exageros.

Somam-se ainda uma lista de equipamentos muito completa, uma autonomia eléctrica alargada, e um tempo de espera baixo para carregar a bateria em corrente contínua.

A acessibilidade é confirmada pelos 33.990 euros que custa a versão Pro, baixando para os 31.990 euros em campanha promocional, com a variante Max a subir aos 36.990 euros por acrescentar soluções tecnológicas para um conforto suplementar.

Texto: Pedro Rodrigues Santos

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