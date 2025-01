CES 2025: Honda entra numa nova era eléctrica com linha 0 Series

O salão de electrónica de consumo que está a decorrer em Las Vegas volta a assumir-se como uma fantástica montra de tecnologia.

Um dos protagonistas no CES 2025 está a ser a Honda após o lançamento dos dois protótipos que irão inaugurar a nova linha eléctrica 0 Series em 2026.

Estilo futurista, nova plataforma e inteligência artificial fazem parte do menu destas duas propostas em forma de berlina e SUV, sem esquecer o logótipo renovado da insígnia japonesa.

Ao mesmo tempo, está a trabalhar em baterias mais refinadas e numa unidade de potência bem mais compacta com a redução em 40% do tamanho do inversor.

Tal significa uma altura inferior a 1,40 metros para a berlina, contribuindo para a redução dos consumos e para o aumento da autonomia graças a uma melhor aerodinâmica.

Berlina à anos 70

O Honda 0 Saloon inaugura uma plataforma modular que a construtora elogia pelas possibilidades oferecidas graças ao uso de novas ligas metálicas mais ligeiras.

A berlina segue as principais linhas dos super desportivos dos anos 70, ao ser definida por uma área frontal em cunha em antítese à traseira elevada que dá continuidade ao tejadilho.

As persianas deslizantes que tapam os faróis é uma opção aos retrácteis que marcavam os modelos daquela década, com o painel frontal a orientar o fluxo de ar para os arcos das rodas.

Nas laterais dos guarda-lamas dianteiros, estão os "piscas" a complementarem a iluminação diurna oferecendo ao conjunto um desenho muito estruturado.

Nas laterais nota-se a ausência dos puxadores das portas e a presença de câmaras, enquanto atrás uma luneta rectangular é emoldurada por cinco linhas vermelhas para criar um efeito de profundidade.

O interior é mais consensual, embora os botões físicos estejam ausentes, com os três visores a ocuparem o tabliê a toda a largura, e os estofos em branco e o tecto panorâmico a proporcionarem muita luz a bordo.

Estilo distinto para SUV

O Honda 0 SUV tem pontos em comum com a berlina embora se perceba um estilo distinto, com a dianteira a ser composta por ópticas compactas e rectangulares.

A frente compacta distingue-se ainda pela grande entrada de ar num plano inferior enquanto o vidro traseiro rectangular ocupa apenas a metade superior da porta da bagageira "suportada" pelo difusor.

O interior segue as mesmas premissas do 0 Saloon, realçado pelo volante yoke e pelos pequenos ecrãs nas laterais da tela panorâmica, a exibirem as imagens captadas pelas câmaras dos retrovisores laterais.

Ambos os modelos, dos sete a lançar até 2030 sob a nova linha 0 Series, assentam numa nova plataforma totalmente dedicada aos "eléctricos", sendo ainda compatível com a condução autónoma de nível 3.

Serão ainda equipados com o novo sistema de infoentretenimento Asimo OS, nome "roubado" ao pequeno robô da Honda que animou o globo na primeira década deste milénio.

O software está concebido para evoluir de maneira personalizada à conta da inteligência artificial, e das preferências e necessidades do condutor, podendo ser actualizado por via remota.

Quanto a informações técnicas, poucas ou nenhumas foram avançada pela construtora, mas esperam-se potências até 360 kW (490 cv), e autonomias a bater nos 500 quilómetros.

A América do Norte será a primeira região do globo a acolher os dois modelos em 2026, seguindo-se o Japão e a Europa a partir da segunda metade desse ano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?