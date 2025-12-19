Censura australiana: proibido novo anúncio ao Toyota GR Yaris

É sempre um gozo ver um novo vídeo promocional a exaltar a ferocidade do Toyota GR Yaris quando o condutor pede um hambúrguer num drive-in, mas há países onde essas "acrobacias" são fortemente censuradas na televisão.

O exemplo mais recente vem da Austrália: a autoridade supervisora dos meios de comunicação locais baniram a curta metragem sob a alegação de que poderia incentivar os telespectadores a conduzir de forma ilegal.

Na base da decisão estão as manobras exibidas, que violariam o código de estrada australiano se fossem realmente concretizadas por um vulgar condutor, mesmo se tudo não passa duma brincadeira bem divertida.

A subsidiária australiana bem tentou explicar que o vídeo pretendia "ilustrar", duma forma fantasiosa, o que significa conduzir o bólide de 280 cv num circuito fechado de rali mas as justificações "caíram" em saco roto.

Pelo menos, a Toyota Austrália tem o mérito de ver censurado, pela segunda vez (e pelos mesmos motivos!), um anúncio dedicado ao GR Yaris tão divertido quão irrealista ele é.

