Catalisador roubado num minuto em plena luz do dia

Menos de um minuto em plena luz do dia! É o tempo necessário para roubar o catalisador de um automóvel sem ser interrompido.

A polícia britânica de Derbyshire publicou esta semana nas redes sociais imagens filmadas por uma câmara de circuito interno, com três homens a roubarem o componente.

A publicação no Twitter é mais um alerta para os automobilistas estarem atentos contra gangues especializados no roubo de catalisadores.

As imagens, registadas a 24 de Setembro do ano passado, mostram dois membros do trio a vigiarem a rua.

O terceiro cúmplice está já em plena actividade a serrar o conversor catalítico avaliado em mais de 500 euros com uma rebarbadora de metal.

Feito o "serviço", o grupo parte do local, com a matrícula falsa a desprender-se da traseira do carro.

Os ladrões foram apanhados pouco tempo depois, após uma dramática perseguição policial a alta velocidade em Spider Island, Derby, no centro de Inglaterra.

O trio foi levado a tribunal e condenado entre oito meses de pena suspensa e dois anos de prisão efectiva, de acordo com o diário britânico The Sun.

O furto de catalisadores no nosso país é também uma prática cada vez mais comum. Só nos primeiros quatro meses deste ano, as patrulhas do comando da PSP de Lisboa prenderam 33 pessoas em flagrante delito, e identificou 81 indivíduos, de acordo com o Correio da Manhã.

O roubo de catalisadores é considerado atractivo pelo elevado valor dos materiais usados no seu fabrico no mercado ilegal. O paládio é considerado o mais valioso, podendo mesmo superar o valor do ouro cotado em bolsa.

O roubo de catalisadores é quase sempre feito da mesma maneira. Os ladrões deitam-se debaixo do carro, do lado do condutor, e cortam-nos com uma rebarbadora de metal.

Em poucos minutos retiram o componente, com a falta apenas a ser dada pelos donos dos carros quando tentam usá-los.

