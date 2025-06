Carlos Sainz forma bombeiros ao volante da Ford Ranger Raptor

É reconhecido o furor com que a Ford Ranger Raptor ataca os trilhos em modo off-road mas poucas vezes é reflectida a capacidade da poderosa pick-up nos mais diversos usos.

Pois nada melhor do que escolher um piloto profissional da Ford Performance para "explicar" aos bombeiros da comunidade autónoma de Madrid como tirar partido das suas capacidades dentro e fora da estrada, mas sempre numa condução segura para as emergências.

A formação foi dada por Carlos Sainz, com o tetracampeão do rali Dakar a explicar a polivalência que o modelo exibe no combate a incêndios florestais em terrenos de difícil acesso, ou em intervenções em acidentes complexos onde força e tracção são vitais.

A masterclass ao volante da Ford Ranger Raptor aconteceu esta semana em Madrid na pista de testes que serve o Instituto de Formação Integral em Segurança e Emergências (IFISE).

Protagonista foi o topo de gama equipado com o V6 EcoBoost de 3.0 litros, com os seus 292 cv e 491 Nm passados às quatro rodas através duma caixa automática de dez relações.

