Cargueiro em chamas no Atlântico com 3.000 automóveis a bordo

Um grave incêndio foi declarado esta terça-feira à noite num cargueiro ao largo da costa holandesa com quase 3.000 automóveis a bordo.

Apesar dos esforços da tripulação do Fremantle Highway para controlar as chamas, o incidente resultou na morte de um tripulante e em vários feridos.

A guarda costeira holandesa foi rapidamente alertada e iniciou operações de resgate para salvar a tripulação, depois de vários membros terem saltado para o mar.

Segundo a imprensa holandesa, um dos 25 carros eléctricos que estão a bordo é suspeito de ter provocado do incêndio, de acordo com o armador do navio.

Apesar dos esforços dos bombeiros especializados chamados de Roterdão para combater o incêndio, as chamas espalharam-se com muita rapidez e poderá demorar dias a extuingui-las.

Um rebocador conseguiu amarrar um cabo na embarcação para evitar que ficasse à deriva, embora corra o sério risco de afundar-se

Com 199 metros de comprimento, o Fremantle Highway registado no Panamá tinha partido do porto alemão de Bremerhaven com destino ao canal do Suez, no Egipto.

Das quase 3.000 viaturas que transporta, 350 são modelos da Mercedes-Benz e 25 deles são eléctricos.

O incidente é o último de uma série de incidentes registados em cargueiros de automóveis.

No início deste mês, dois bombeiros americanos de New Jersey morreram e cinco ficaram feridos quando combatiam um incêndio num transportador de veículos.

O desastre mais notório, no entanto, aconteceu em Fevereiro do ano passado, quando o Felicity Ace se afundou ao largo dos Açores com centenas de Porsche e Lamborghini, entre outros carros de luxo.

