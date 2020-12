Camião TIR ignora regras rodoviárias em ultrapassagem suicida

Há ultrapassagens incompreensíveis… e há outras que são autênticos crimes rodoviários.

Atente-se na ultrapassagem protagonizada por um camião numa estrada francesa há cerca de 15 dias, numa reta com várias centenas de metros.

Um camião TIR a alta velocidade é filmado pela câmara colocada no veículo pesado que está a ultrapassar, na estrada D2152, entre Orleães e Blois, a sul de Paris.

A via divide-se em duas, entretanto, com as listas pintadas no piso a assinalarem três cruzamentos.

Um carro a circular em sentido contrário é mesmo obrigado a sair da estrada e a procurar refúgio nos campos cultivados ao ver o camião em contra-mão.

Outras duas viaturas têm de encostar à berma para evitar o acidente enquanto o camionista prossegue a viagem impassível… e sempre a alta velocidade!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?