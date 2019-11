Camião leva tudo a frente por distracção

Já têm mais de um ano mas as imagens do sinistro ocorrido a 8 de Junho no Reino Unido continuam a impressionar.

A polícia de Newark, no Nottinghamshire, revelou o vídeo de um horrífico acidente filmado do interior do veículo pesado que o provocou.

A decisão foi tomada depois de o condutor do camião ter sido condenado a 18 meses de prisão efectiva por condução perigosa e banido de conduzir por 29 meses.

Um camião a circular a alta velocidade na estrada nacional 17 não conseguiu travar a tempo quando viu o trânsito parado à sua frente.

Os dois automóveis contra os quais chocou pareciam de papel, tal foi a violência do embate, levando-os a ficarem entalados sob o outro camião que os antecedia.

A viatura pesada choca primeiro contra um Renault Clio a cerca de 80 km/hora, que depois vai esmagar-se contra um Audi A1 que, por usa vez, se enfaixou contra o camião.

A jovem universitária que conduzia o Clio sobreviveu ao embate mas ficou com sequelas para toda a vida.

Para além de uma hemorragia no cérebro, sofreu fracturas no pescoço, costelas, braços e nariz. As várias cirurgias a que foi submetida obrigaram-na a abandonar os estudos.

Já o condutor do Audi, que viajava acompanhado pela filha (que nada sofreu para além de algumas nódoas negras), teve ferimentos que o obrigaram a ficar de baixa durante vários meses.

Heather Sutton, inspectora da polícia de Nottinghamshire, justificou a publicação das imagens, que foram autorizadas pelas vítimas, como um alerta para os condutores estarem atentos quando estiverem ao volante.

"A condução perigosa do motorista do camião provocou ferimentos catastróficos que mudaram a vida de pessoas no espaço de segundos", explicou a responsável.

