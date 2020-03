Bugatti Chiron Pur Sport custa 3 milhões de euros… antes de impostos

O Bugatti Chiron continua a ser o único modelo de produção da marca francesa do Grupo VW, que não se cansa de fazer versões especiais com base nele. A mais recente acaba de ser apresentada e chama-se Pur Sport.

Limitada a apenas 60 unidades, esta variante do hipercarro francês está totalmente focada no prazer da condução, ao contrário do Chiron Super Sport 300+, muito mais focado na velocidade.

Para o conseguir, a Bugatti focou-se na aerodinâmica e no peso, mas também introduziu várias mudanças ao nível da suspensão e da transmissão, que agora conta com um escalonamento mais curto.