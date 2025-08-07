Bugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carros

Estava prometido que esta quinta-feira seria o dia em que a Bugatti iria revelar o mais recente hiper desportivo saído das "oficinas" de Molsheim.

Pois o novíssimo Brouillard não estreou no meio do nevoeiro que o seu nome vaticinava mas antes surge num cenário onde a água é omnipresente, em jeito de tributo ao cavalo preferido de Ettore Bugatti.

A estreia do bólide marca o arranque do programa Solitaire da insígnia francesa, como exemplo das personalizações mais extremas de que os seus estilistas são capazes.

Exclusivo quanto baste, a "iniciativa" visa criar duas peças únicas sob medida a um ritmo anual para uma clientela de elite, de que fazem parte figuras sonantes como Cristiano Ronaldo, que até já tem na garagem um Centodieci e outro Chiron.

Mistral como inspiração

É difícil não ficar com água na boca perante este Bugatti Brouillard desenvolvido a partir duma inspiração muito livre do soberbo Mistral.

O capô em forma de V evoca modelos como o Divo e La Voiture Noire, enquanto a grelha em forma de ferradura faz a devida homenagem ao mundo equestre.

As quatro faixas LED que fazem a vez dos faróis são uma referência directa não apenas à tracção integral mas também aos quatrocompressores que apoiam o bloco W16 de 8.0 litros a debitar 1.600 cv de potência bruta.

Aquela opção luminosa não é apenas um delírio visual mas antes um elemento aerodinâmico, ao permitir a passagem do fluxo de ar entre elas; a redução do atrito está igualmente exemplificado nas entradas de ar sobre o tejadilho envidraçado.

Atrás, o Brouillard beneficia da assinatura luminosa em X do Mistral, distinguindo-se do roadster pela asa fixa e pelo imenso difusor embelezado pelas saídas duplas dos escapes dispostas na vertical.

Não será barato

A decoração do habitáculo é em tudo idêntica à do Mistral mas diferenciada pelos estofos e revestimentos personalizado segundo os desejos do seu proprietário.

Cada pormenor foi projetado para evocar o estilo Art Nouveau do mobiliário de Carlo Bugatti e as esculturas de Rembrandt Bugatti, patente nos motivos equestres bordados nos revestimentos das portas e nos encostos dos bancos em pele verde.

O punho da caixa automática de oito relações, maquinado a partir dum bloco de alumínio, é destacada por uma "capa" em vidro para abrigar o famoso cavalo Brouillard de Ettore Bugatti.

Sendo uma exclusividade, uma certeza é que esta peça de arte que dá o tiro de partida ao programa Solitaire da insígnia gaulesa deverá ultrapassar os 5 milhões de euros que custa cada um dos 99 exemplares do Bugatti Mistral.

A apresentação ao público acontece esta sexta-feira no Monterey Car Week que irá decorrer até 17 de Agosto na californiana Pebble Beach.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?