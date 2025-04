Brutal: Lando Norris acelera Liberty Walk R32 Skyline nas ruas de Tóquio

Lando Norris foi desfeiteado por Max Verstappen no Grande Prémio do Japão, e talvez haja uma "razão" para só ter conseguido o segundo lugar atrás do actual tetracampeão mundial de Fórmula 1.

O britânico foi a estrela convidada para acelerar o fabuloso Liberty Walk R32 Skyline pelas ruas de Tóquio ensopadas pela chuva, num cenário decorado pelas luzes de neón da cidade que nunca dorme.

A experiência acelerada foi fruto duma colaboração épica do piloto da McLaren com a Monster Energy e a Liberty Walk, num cenário decorado pelas luzes de neón da megalópole que nunca dorme.

E que bem se sai Norris ao volante deste Nissan R32 Skyline repleto de adrenalina, a curvar em soberbas derrapagens até às docas de Yokohama.

A prova não se trata apenas de evidenciar a potência e velocidade, entenda-se bem, mas antes realçar o submundo da cultura automóvel japonesa, com "máquinas" prontas a libertar toda a sua brutal energia.

