Um guia para ensinar os condutores a agir em caso de acidente ou avaria numa auto-estrada é esta terça-feira lançado pela Brisa em colaboração com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

O AGIR comporta instruções para reduzir esses riscos numa altura em que a concessionária registou dez vítimas mortais e dez feridos graves em atropelamentos na auto-estrada entre 2024 e Agosto de 2026,.

O guia recomenda que, em caso de acidente ou avaria, os condutores liguem os quatro "piscas", reduzam a velocidade e retirem o veículo para a berma o mais à direita possível até à chegada dos meios de assistência.

O documento divulgado pela agência Lusa indica ainda a obrigatoriedade dos condutores vestirem o colete retro-reflector antes de saírem da viatura e verificar se existem condições de segurança.

A sinalização deve ser feita com o triângulo, pelo menos 30 metros atrás do carro, mantendo-se o condutor sempre de frente para o tráfego.

O manual aconselha ainda os ocupantes a afastarem-se da via e aguardarem assistência atrás da barreira de protecção ou, se não for seguro sair, a permanecerem no interior do carro com o cinto de segurança colocado.

A Brisa alerta também para a importância de evitar permanências desnecessárias na auto-estrada, como avaliar danos, discutir responsabilidades ou preencher documentos.

O AGIR refere que os pedidos de assistência podem ser feitos através da aplicação SOS Autoestradas, da linha de apoio da Brisa através do número 210 730 300 (opção 0) ou, em caso de emergência, através do 112.

Quanto à passagem junto a um acidente sem sinalização, o guia indica que o condutor deve ligar os quatro "piscas", reduzir a velocidade e comunicar a ocorrência depois de garantir a própria segurança.

Se o acidente estiver sinalizado, o documento recomenda que prossiga com atenção e deixe no local apenas quem seja indispensável ao socorro, à protecção ou à remoção.

Manuel Melo Ramos, administrador executivo do grupo Brisa, afirmou que o objectivo da empresa é minimizar os riscos para clientes e trabalhadores, sublinhando que a sensibilização é "uma coadjuvante necessária" ao trabalho da concessionária.

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