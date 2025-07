Borussia Dortmund: Bellingham já ''gozou'' 880 cv do Polestar 5

Com a nova época futebolística quase a arrancar na Europa, os fãs começam a aglomerar-se às portas dos centros de treinos para conseguirem os almejados autógrafos dos seus jogadores favoritos.

O Borussia Dortmund não é excepção, como se percebe no vídeo que o clube alemão publicou esta semana na sua conta do Instagram, tendo como principais estrelas os recém-contratados Jobe Bellingham e Daniel Svensson.

Até aqui nada de especial face à euforia dos adeptos, a tal ponto que ninguém deu a devida atenção ao "eléctrico" camuflado que transportou os dois atletas num ensaio exclusivo.

Trata-se do novíssimo Polestar 5, um "foguete" disfarçado de berlina coupé como comprovam os quase 900 cv de potência que irá passar às quatro rodas.

Esta campanha de sedução poderá anunciar uma futura parceria da marca sino-sueca com o Borussia Dortmund, sendo claro o objectivo deste Gran Tourer: competir com referências eléctricas do segmento como o Tesla Model S e o Porsche Taycan.

