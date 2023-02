BMW X5 e X6 mais ''eléctricos''; híbrido 'plug-in' bate nos 490 cv

Os BMW X5 e X6 foram alvo de uma renovação estética e tecnológica, e as motorizações a gasolina e diesel são agora todas electrificadas.

A equipá-los está o sistema mild hybrid de 48 volt, capaz de dar mais potência e binário em acelerações pontuais.

O SUV convencional com o bloco turbo de 3.0 litros ganha também uma nova motorização híbrida plug-in de 490 cv e 700 Nm.

Mais robustos e distintos

O BMW X5 distingue-se da anterior versão ao incluir de série elementos estéticos xLine para uma presença mais robusta e imponente na estrada.

Os faróis são mais delgados e elegantes enquanto o pára-choques dianteiro foi totalmente redesenhado.

Atrás mudam apenas os farolins, que mantêm a mesma geometria mas com uma configuração luminosa distinta.

Os faróis Matrix LED adaptivos com "máximos" anti-encadeamento, bem como os faróis escurecidos M Shadowline são opcionais.

Ainda como opção está a grelha Iconic Glow para as variantes de seis cilindros, com a iluminação em cascata a criar um forte impacto vanguardista.

Esse visual, que combina a tecnologia LED com a fibra óptica, é reforçado pelas barras verticais e pela entrada de ar inferior com detalhes cromados.

Já o BMW X6 ganhou maior dinamismo estético ao integrar de série o pacote M Sport.

Além das novas ópticas e do Iconic Glow opcional para a grelha nas versões de seis cilindros, a entrada de ar inferior em preto dá o tom desportivo ao coupé.

As saias laterais M e o acabamento M Shadowline de alto brilho também fazem parte do pacote M Sport.

O difusor traseiro tem inserções Dark Shadow, enquanto as novas ponteiras de escape têm um formato trapezoidal.

Todas as variantes dos X5 e X6 estão igualmente disponíveis com o pacote M Sport Pro.

As novas pinturas M Marina Bay Blue e M Isle of Man Green metalizados são exclusivos dos topo de gama.

Para todos os modelos da linha são propostas os novos tons metalizados Blue Ridge Mountain, Brooklyn Grey, Skyscraper Grey e Frozen Pure Grey.

Curved Display a bordo

Novidade a bordo nos BMW X5 e X6 é a junção do painel de instrumentos e do ecrã multimédia no Curved Display com o sistema operativo BMW OS 8.

O primeiro visor mantém as anteriores 12,3 polegadas mas o segundo cresce para as 14,9 polegadas.

O tabliê passa a apresentar uma estética mais limpa, muito à conta da eliminação, entre outros, dos botões do sistema de climatização.

A consola central também foi redesenhada, tendo agora um pequeno comando para a caixa de velocidades.

Os bancos dianteiros Comfort podem ser uma alternativa aos bancos desportivos de série com revestimentos Sensafin.

Disponíveis estão ainda estofos BMW Individual Merino ou Full Merino em pele para os bancos com aquecimento ou refrigeração, e função de massagem.

No campo da segurança activa e apoio à condução, ambos os SUV viram actualizadas as principais funções.

Mild hybrid para diesel e gasolina

A principal novidade nas motorizações a gasolina e gasóleo agora revistas está na passagem para mild hybrid de 48 volt mas com mais potência e binário.

A potência e binário do bloco a gasolina de três litros do xDrive 40i de ambos os modelos deu um salto dos 340 cv e 450 Nm, para os 380 cv e 520 Nm.

Já o topo de gama M60i xDrive ,que substitui o anterior M50i xDrive, mantém os mesmos 530 cv e 750 Nm animados pelo V8 biturbo de 4.4 litros.

A oferta a gasóleo é composta apenas pelo xDrive 30d, com o mesmo binário de 650 Nm e a mesma potência de 286 cv.

O BMW X5 mantém em exclusivo a motorização híbrida plug-in mas a designação passa a ser xDrive50e em vez da anterior xDrive45e.

As diferenças continuam na revisão do bloco turbo de seis cilindros, agora com 313 cv e 450 Nm, alinhado com um novo motor eléctrico com 197 cv e 280 Nm.

A potência combinada passa a ser de 490 cv, mais 96 cv do que na versão que substitui, enquanto o binário passa dos 600 para os 700 Nm.

O resultado são acelerações até aos 100 km/hora em 4,8 segundos para uma velocidade máxima controlada de 250 km/hora.

A bateria também aumentou de capacidade, com os actuais 29,5 kWh a permitirem circular até 110 quilómetros em modo totalmente eléctrico.

O carregamento da bateria, em 4h30, passa a ser feito a uma potência de 7,4 kW em corrente alternada mantendo-se de fora a recarga em corrente contínua.

Com chegada prevista aos concessionários europeus na Primavera, desconhecem-se os preços das diferentes versões para o nosso país.

