BMW X5 e X6 M Competition mais poderosos já são híbridos

Não podiam ficar de foras as variantes mais poderosas dos BMW X5 e X6 revelados há duas semanas.

As mudanças estéticas, sem serem particularmente exuberantes nos X5 e X6 M Competition, dão-lhes uma presença ainda mais efectiva na estrada.

O protagonismo está sob o capô, com o V8 M TwinPower Turbo de 4.4 litros a ser agora electrificado com hibridação suave de 48 volt.

O sistema integrado na caixa automática de oito relações dá agora mais 9 kW (12 cv) e 200 Nm de forma momentânea aos 625 cv e 750 Nm originais.

A emoção ao volante está mais do que assegurado: 3,9 segundos para ambos chegarem aos 100 km/hora.

Mais lentos uma décima de segundo, tal justifica-se pelo aumento de peso em ambos os desportivos.

A velocidade máxima está limitada aos 250 km/hora mas, com o pacote M Driver, essa barreira electrónica é levantada para bater nos 290 km/hora.

Afinações esmeradas

Se a potência e o binário se mantêm os mesmos, certo é que o turbocompressor e o acelerador receberam afinações específicas para respostas mais eficazes.

A transmissão também foi reajustada para encurtar as passagens de relações logo nas três primeiras engrenagens.

Ao nível do chassis, a tracção integral M xDrive foi revista, com o modo 4WD Sport a dar mais binário ao eixo traseiro, assim como a suspensão adaptativa.

Unido ao diferencial traseiro activo, o sistema de tracção permite que as reacções do SUV e do SUV coupé sejam ainda mais rápidas e precisas.

Os valores de convergência das rodas do eixo traseiro também foram alterados para garantir um melhor equilíbrio nas curvas a alta velocidade.

Porte massivo

As alterações na fisionomia dos BMW X5 e X6 M Competition não escapam aos olhares mais atentos.

As barras da grelha duplo rim são agora horizontais, a reforçarem o redesenho do pára-choques frontal com entradas de ar mais proeminentes.

Em estreia em ambos os modelos estão os faróis LED matriciais com o sistema anti-encadeamento Selective Beam.

A traseira sofreu mudanças mínimas, distinguindo-se o redesenho do difusor e dos farolins.

A presença mais pujante na estrada é ainda reforçada por novas jantes em liga leve (21 polegadas à frente e 22 atrás), e as molduras dos espelhos em fibra de carbono.

A bordo estreia o Curved Display da BMW, a juntar o visor de instrumentação de 12,3 polegadas ao ecrã infoentretenimento com 14,9 polegadas.

A instalação do novo painel "obrigou" ao redesenho do tabliê, desaparecendo os botões analógicos.

Não serão baratas qualquer uma das propostas antes das devidas personalizações.

O BMW X6 M Competition tem um preço de partida de 231 mil euros, com o X5 M Competition a começar nos 228 mil euros.

