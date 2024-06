BMW X3 mais dinâmico na quarta geração, sempre em modo híbrido

Uma semana após a fotografia "pirata" do novo X3 surgir nas redes sociais, a BMW revelou a quarta geração em todo o seu esplendor.

O SAV adopta novos códigos estilísticos por fora e um interior completamente revisto, a que se soma a integração de novas tecnologias.

Proposto como micro híbrido ou híbrido plug-in, e sempre com tracção às quatro rodas, tem no M50 xDrive o topo de gama com uma potência de 398 cv.

A chegada aos concessionários europeus deverá acontecer antes do final deste ano, ficando por definir os preços para o nosso país.

Visual ainda mais maciço

É notável a evolução estética desta proposta maciça que a BMW baptiza como Sports Activity Vehicle, em ligação directa com o protótipo Vision Neue Klasse.

Se a distância entre eixos se mantém nos mesmos 2,87 metros do antecessor, o mesmo já não se passa com as restantes cotas.

O X3 cresceu mais alguns centímetros em comprimento (4,76 metros), largura (1,92 metros) e distância entre vias, baixando quase 2 cm na altura, para os 1,66 metros

O visual maciço está definido por uma frente bem mais alta, aliada a uma grelha de duplo rim maior decorada com barras verticais e oblíquas, como já tinha acontecido no novo Série 1.

Os faróis, com um desenho mais elegante, apresentam-se com a nova assinatura luminosa em duplo L da BMW.

Visto de lado, percebem-se superfícies muito planas, atalhadas por arestas vincadas e puxadores das portas escamoteáveis, com a asa do tejadilho a prolongar a silhueta do SAV.

Atrás percebem-se os farolins com relevos pronunciados a estenderem-se à porta da bagageiras ,que viu a sua capacidade subir aos 570 litros, que na variante híbrida plug-in baixa para 460.

E, como na geração anterior, o conjunto é realçado por jantes em liga leve que podem ir das 18 às 21 polegadas.

Interior evoluído

O X3 despediu-se dos visores separados para ganhar sobre o tabliê o cada vez mais comum Curved Display a juntar o painel da instrumentação 12,3 polegadas ao ecrã multimédia de 14,9.

O infoentretenimento com o sistema OS 9 da BMW beneficia de ligações 5G e GPS, e conectividade com Android Auto e Apple CarPlay como padrão.

A consola central, com o seu desenho exclusivo, acomoda um espaço para recarregar telemóveis por indução, a que se somam duas entradas USB-C.

O selector de marchas é substituído por um interruptor, uma vez que todos os motores estão associados a uma caixa automática Steptronic de oito velocidades com patilhas no volante.

Menos feliz será a ausência de botões para configurar a climatização, apenas possível de fazê-lo no ecrã multimédia.

O equipamento de série está mais completo, com a integração do estacionamento semi-autónomo e do apoio à marcha atrás com memória.

Longa é a lista de opcionais, onde se incluem o tejadilho panorâmico, faróis adaptativos, suspensão desportiva adaptável, estacionamento controlado por via remota ou visor head-up.

Autonomia até 90 km

Com a gama a ser composta apenas por motorizações micro híbridas a gasolina e gasóleo, a que se junta uma solução híbrida plug-in, e sempre com tracção integral, a linha arranca com o X3 20 xDrive.

O bloco turbo de 2.0 litros debita 190 cv e 310 Nm, a que se juntam 18 cv e 200 Nm suplementares dados por um pequeno motor eléctrico de 48 volts, para uma potência e binário globais de 208 cv e 330 Nm.

A opção a gasóleo é dada pelo X3 20d xDrive, que combina um turbodiesel de 2.0 litros com o mesmo propulsor eléctrico, para atingir 197 cv e 400 Nm.

Um patamar acima de ambos está o X3 30e xDrive, com o sistema motriz a ser composto pelo mesmo bloco a gasolina de 2.0 litros de 190 cv mas agora ligado a um propulsor eléctrico de 135 kW (184 cv).

Os 299 cv e 450 Nm combinados permitem-lhe acelerar dos zero aos 100 km/hora em 6,2 segundos, com a velocidade máxima a estabelecer-se nos 215 km/hora.

A bateria de 19,7 kWh, recarregável em 2h30 a 11 kW em corrente alternada, oferece uma autonomia a rondar os 90 quilómetros.

A estrela da gama está no X3 M50 xDrive, com o motor turbo de 3.0 litros (e o seu pequeno propulsor eléctrico) a oferecerem 398 cv e 580 Nm.

Todo este poder na estrada é confirmado pelos 4,6 segundos que demora a chegar aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 250 km/hora, com o consumo médio a cifrar-se nos 7,7 litros/100 km.

Além do diferencial autoblocante electrónico M Sport de que beneficia o eixo traseiro, ganha ainda travões e suspensão com a mesma designação, podendo esta ser adaptativa.

O visual mais desportivo é assegurado por jantes M de 20 polegadas em liga leve, pela grelha M com barras horizontais e com a moldura iluminada Iconic Glow.

As duas saídas duplas de escape sublinham o estatuto deste X3 M50 como a proposta mais potente da gama.

No que diz respeito ao chassis, procurou-se o melhor compromisso entre conforto e agilidade à conta de barras estabilizadoras mais eficientes para melhor controlar os movimentos da carroçaria.

