BMW M5 Touring é um ''monstro'' de 727 cv para famílias sem medo

Depois do lançamento do demoníaco M5, era uma questão de semanas para a congénere Touring apontar às famílias que gostam de usufruir de potência e conforto a um nível extremo.

Agora "transformada" em híbrida plug-in, desenvolve os mesmos 727 cv e 1.000 Nm da berlina, com a bateria de 22,1 kWh brutos a propor até 67 quilómetros de autonomia eléctrica.

Com uns pesadíssimos 2.550 quilos, está longe de ser uma "arrastadeira", como confirmam os menos de quatro segundos de que precisa para cumprir os zero aos 100 km/hora.

Após a estreia no Monterey Car Week, deverá chegar aos concessionários nacionais antes do final do ano mas o preço de partida está já definido antes das inevitáveis personalizações a gosto do condutor.

Estética dum muscle car

Sem surpresa, o BMW M5 Touring segue os mesmos passos mecânicos e tecnológicos da berlina mas, como carrinha que é, impõe-se na estrada de forma ainda mais brutal graças a uma estética muito própria.

E esse delírio visual percebe-se logo no pára-choques dianteiro maciço, com a grelha fechada e a moldura iluminada, com a área inferior a acolher imponentes entradas de ar para canalizar o fluxo aerodinâmico.

A traseira reforça o tom com um pára-choques totalmente revisto, a sobrepor-se a um difusor XXL que integra as tradicionais quatro saídas de escape.

A equipá-las está um sistema de válvulas controladas por via electrónica para reproduzir bandas sonoras explosivas nas acelerações segundo o modo de condução seleccionado.

Os guarda-lamas muito alargados estão concebidos para acolher jantes em liga leve de 20 polegadas à frente e 21 atrás, quase que a eliminar as dúvidas do que será capaz de fazer esta carrinha na estrada.

Vida desportiva a bordo

A apresentação interior e o equipamento de série também são idênticos ao M5 convencional, definidos pelo Curved Display a juntar a instrumentação e o infoentretenimento, a que se soma o visor head-up.

Os bancos desportivos exibem um exuberante vermelho e preto brilhantes na pele sintética que quase ofuscam o volante plano com as patilhas das mudanças de marcha e do controlo dos modos de condução.

Acabamentos e materiais de alta qualidade, como se quer num premium, definem o conforto a bordo, com a bagageira a ficar-se nos 500 litros devido ao tamanho da bateria.

Com os seus 18,6 kWh líquidos é possível conduzir o M5 Touring como um vulgar "eléctrico" até 67 quilómetros.

Explosivo no alcatrão

A explosão na estrada é dada pelo sistema M Hybrid, a juntar o clássico V8 biturbo de 4.4 litros de 585 cv e 750 Nm a um propulsor eléctrico de 145 kW (197 cv) e 280 Nm.

Alinhados com a tracção integral adaptativa M xDrive e o diferencial traseiro electrónico, os 727 cv e 1.000 Nm são passados às quatro rodas direccionais através da caixa M Steptronic de oito relações.

A BMW anuncia um tempo de 3,6 segundos para ir dos zero aos 100 km/hora com a velocidade máxima trancada electronicamente nos 250 km/hora; a opção M Driver liberta-a até aos 305 km/hora.

E, como na berlina, pode contar-se com discos de travão de dimensões generosas, que podem ser carbono-cerâmicos em opção, com a suspensão adaptativa e a direcção assistida variável a serem de série.

O BMW M5 Touring só deverá chegar em Novembro aos concessionários nacionais mas o preço já está definido: uns singelos 170 mil euros como ponto de partida antes das personalizações.

