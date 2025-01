BMW M3 CS Touring: um ''monstro'' de 550 cv disfarçado de familiar

A semana em curso está a ser em cheio para a BMW: depois da reactualização do iX, a construtora da Baviera "troca" o modo eléctrico pelo cheiro intenso da gasolina exalado pela explosiva M3 CS Touring.

Mais versátil do que nunca, como confirmaram as primeiras imagens registadas no "inferno verde" de Nürburgring-Nordschleife, segue os passos do M3 CS original lançado há dois anos.

As hormonas que exibe por fora e por dentro não espantam neste super desportivo disfarçado de carrinha familiar, mas são os 550 cv debitados pelo bloco biturbo de 3.0 litros a entusiasmarem.

São mais 20 cv de potência face à congénere M3 Competition Touring, embora se mantenham os mesmos 650 Nm passados às quatro rodas através da transmissão integral adaptativa M xDrive.

O diferencial traseiro Active M é de série enquanto a caixa automática M Steptronic de oito relações dá à escolha três modos para distribuir o binário aos dois eixos, incluindo um apenas para as rodas traseiras.

O desempenho é excitante quanto baste: 300 km/hora de velocidade de ponta com o pacote M Driver de série (mas limitada por via electrónica), para uma corrida de 3,5 segundos dos zero aos 100 km/hora.

"Cura" de emagrecimento

Para estes números foi necessário à M3 CS Touring passar por uma extensa "cura" de emagrecimento para conseguir o melhor comportamento em pista ou nas viagens "expresso" do dia a dia.

O peso baixou 15 quilos face à M3 Competition xDrive Touring, com o abuso da fibra de carbono CRFP no capô, divisor e difusor, e entradas de ar dianteiras, sem esquecer os retrovisores laterais.

O interior realçados por detalhes em fibra de carbono assume bancos desportivos naquele composto forrados em pele preta e vermelha.

O posto de condução é definido pelo visor de 12,3 polegadas para a instrumentação atrás do volante revestido a Alcantara, alinhado com o ecrã multimédia de 14,9 polegadas.

O infoentretenimento possui um menu específico quando a carrinha é acelerada em circuito, com os dados relativos aos tempos por volta no M Laptimer, ou as derrapagens controladas no M Drift Analyzer.

Através dos botões no volante acede-se directamente ao menu para configurar os modos de condução com implicações directas na suspensão, direcção, travagem, e controlo de tracção e de estabilidade.

Afinações para pista

O resultado são 1.850 quilos bem pesados na balança, com a rigidez da estrutura a ter sido optimizada graças à montagem de suportes específicos para o motor.

O sistema de escape com as quatro saídas em titânio possui válvulas actuantes por via electrónica para destacar os "graves" abafados quando se opta pelos modos de condução Sport ou Sport+.

Os amortecedores de dureza variável estão especialmente ajustados para este objecto de poder que é a M3 CS Touring, assim como a direcção e o controlo de estabilidade.

O mesmo acontece com os discos de travão de série M Compound, envolvidos por pinças fixas de seis pistões em preto ou vermelho, sendo dada a opção pelos M Carbon com pinças encarnadas ou douradas.

As jantes em liga leve são "calçadas" à frente por pneus de 275/35 R19 e atrás de 285/30 R20, podendo o "piloto" escolher ainda dois jogos adicionais para um uso mais intenso na estrada ou na pista.

Limitada até 2026

Não se sabe quantos exemplares serão feitos desta BMW M3 CS Touring mas, se seguir a mesma série especial da berlina, não deverá estar longe das 1.800 unidades.

As primeiras entregas estão previstas para esta Primavera mas convém apressar-se porque a produção limitada termina em Fevereiro de 20026.

A estreia mundial ao público aconteceu esta quinta-feira no circuito australiano Mount Panorama, como parte do programa das 12 Horas de Bathurst.

O preço ainda é desconhecido mas, face à sua exclusividade, não deverá estar ao alcance da larga maioria dos mortais; a BMW M3 Competition M xDrive arranca nos 135 mil euros no nosso país.

