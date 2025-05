BMW M2 CS para desafiar os puristas… mas sem caixa manual!

Nada como explorar um dos desportivos mais emocionantes da BMW com uma nova e poderosa variante: o M2 CS revelado no Concorso d’Eleganza Villa d’Este propõe 530 cv e 650 Nm para as maior turbulências na estrada ou na pista.

São mais 50 cv e 50 Nm do que o M2 convencional propõe a partir do reconhecido bloco biturbo de 3.0 litros e seis cilindros em linha, com os 530 cv e 650 Nm, com a injecção a ser "cortada" às 7.200 rotações por minuto.

Montado em suportes mais rígidos, o motor viu a electrónica ser reconfigurada para uma resposta mais rápida do acelerador, e o sistema de arrefecimento foi optimizado.

Quanto à suspensão, ela foi rebaixada em 8 mm, a que se junta a recalibração da direcção e do controlo de estabilidade, sem esquecer a travagem, cujos discos podem ser carbono-cerâmicos em opção.

As jantes forjadas em liga leve têm 19 polegadas à frente e 20 polegadas atrás, para "calçar" pneus de 275/35 e de 285/30 na mesma sequência.

Mantém-se como padrão a transmissão automática M Steptronic de oito relações com modo manual e patilhas no volante para passar todo aquele poder às rodas traseiras; de fora fica a caixa manual para os adeptos mais fervorosos desta solução.

Mais ligeiro face ao "irmão" de 480 cv, beneficia de afinações na suspensão mais precisas para cumprir a meta dos zero aos 100 km/hora em 3,8 segundos para uma velocidade de ponta limitada a 302 km/hora por via eletrónica com o pacote M Driver.

Ode ao carbono

E o que propõe este BMW M2 CS para deslumbrar? Por fora pode contar-se de origem com tejadilho, difusor, porta da bagageira, consola central e bancos em -malas, console central e bancos em polímero reforçado com fibra de carbono (CFRP).

Somados os silenciadores dos escapes em titânio, consegue-se um emagrecimento de 30 quilos face ao M2 de base com caixa automática, para um peso em vazio de 1.775 quilos.

O forte impacto visual é assegurado pelas formas compactas do desportivo, com a asa sobre a bagageira a destacar-se atrás, enquanto à frente é a saia inferior e a grelha quase "sem" rede a revelar a ferocidade na estrada.

A omnipresente fibra de carbono dá uma atmosfera de competição ao habitáculo mas sem perder os bancos traseiros que, como os da frente, são forrados em pele Merino e Alcantara, com os logótipos CS a lembrarem a natureza especial deste desportivo.

GPS, sistema áudio Harman Kardon, visor head-up e faróis adaptativos são equipamentos de série, com uma menção especial para os bancos baquet para o condutor e "pendura", cujos apoios de cabeça são removíveis para facilitar a condução com capacete.

São específicos deste modelo os gráficos do painel de instrumentos de 12,3 polegadas e do ecrã multimédia de 14,9 polegadas agrupados no Curved Display, com o iDrive a ter como base o sistema operativo BMW 8.5.

Segundo a BMW, o M2 CS será produzido em quantidades limitadas mas sem especificar o número de exemplares, fazendo dele uma peça especial para coleccionadores.

As reservas no nosso país já estão abertas a partir de 142 mil euros, com as entregas dos primeiros exemplares a acontecerem antes do final deste ano.

