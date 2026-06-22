BMW M Concept Neue Klasse confirma M3 eléctrico com 1.000 cv

Ainda o novo BMW i3 está a dar os primeiros passos eléctricos e já a divisão desportiva da construtora germânica avançou com o futuro M3 alimentado a electrões na véspera das 24 Horas de Le Mans, mesmo se o modelo de produção só chega em 2027.

O BMW M Concept Neue Klasse exibe recursos exclusivos que irão fazer parte dos futuros modelos de alto desempenho, como é exemplo a nova assinatura luminosa M Yellow Lights e as Track Lights tridimensionais nas extremidades dos pára-choques.

A dar corpo ao primeiro BMW M3 totalmente eléctrico construído sobre a plataforma Neue Klasse de 800 volts está uma bateria com mais de 100 kWh mas com uma estrutura completamente diferente da que equipa os actuais i3 e iX3.

O acumulador beneficiará duma evolução especificamente optimizada para os modelos da BMW M, com células cilíndricas de sexta geração para lidar com mais energia nas fases de descarregamento e recarregamento.

Integrada estruturalmente no chassis para aumentar a rigidez, irá alimentar quatro motores eléctricos para outras tantas rodas com uma potência superior a 1.000 cv, abrindo novas perspectivas em termos de dinâmica de condução.

Infelizmente, a divisão desportiva da BMW mantém-se bastante reservada quanto aos detalhes técnicos deste M Concept Neue Klasse; assume apenas que irá contar com uma caixa de velocidades virtual, comandada através de patilhas no volante.

Sabido é que grupo motopropulsor será gerido pelo sistema Dynamic Performance Control, sob o controlo técnico do Heart of Joy, para controlar individualmente a propulsão e a travagem em cada roda.

Estética arrojada

Quanto à estética, o BMW M Concept Neue Klasse "explica" como irão ser os futuros "super eléctricos" da divisão desportiva, logo visível nos guarda-lamas sobredimensionados a realçarem as suas linhas marcantes num Monza Red exuberante.

Os faróis e a grelha dupla em forma de rim formam um conjunto coeso numa dianteira imponente que replica uma linguagem estética mais minimalista, com o capô a exibir uma "dramática" saída de ar em forma de V.

O divisor é estruturalmente suportado por um pára-choques ao estilo dum trimarã de alto desempenho da America’s Cup, enquanto atrás ressalta um difusor "flutuante" e uma asa "rabo de pato" para gerar força descendente adicional no eixo traseiro.

O uso de materiais à base de fibras naturais por fora e por dentro, em vez das tradicionais inserções em fibra de carbono, é outro elemento inédito neste protótipo, mas sem comprometer os valores de leveza e desempenho a elas associados.

Já o arranjo do habitáculo foi obviamente projectado em redor do condutor e dos companheiros de viagem, como se percebe nos quatro bancos em forma de concha do motorista e nos cintos de segurança com cinco pontos de aperto.

A consola central "flutuante" com iluminação M hexagonal e os detalhes a vermelho no volante, nas patilhas do volante e nos ecrãs de instrumentação e infoentretenimento reforçam ainda mais o ambiente de competição.

Texto: P.R.S.

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