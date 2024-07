Biasion já acelera Lancia Ypsilon Rally 4 HF na terra

Miki Biasion já levou o Lancia Ypsilon Rally 4 HF para a terra para perceber o que vale o crossover que irá competir em 2025 ao nacional de ralis italiano.

Nada de surpreendente já que o bicampeão do mundial de ralis está a apoiar a insígnia italiana no seu desenvolvimento, em termos de calibração do motor e afinações do chassis.

A alimentar o Ypsilon Rally 4 HF está um bloco turboalimentado de 1.2 litros e 3 cilindros, com a transmissão mecânica de cinco velocidades e diferencial autoblocante a passar 212 cv às rodas dianteiras.

Confirmado está igualmente o novo Lancia Ypsilon HF 100% eléctrico para Maio do próximo ano, com os seus 280 cv a permitirem uma aceleração em 5,8 segundos dos zero aos 100 km/hora.

