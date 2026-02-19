Berlina ou Avant? Audi RS 5 explode 639 cv híbridos emocionantes

Depois da BMW M e da Mercedes-AMG, faltava à Audi Sport seguir os mesmos passos das duas rivais com o lançamento dum desportivo híbrido plug-in de alto gabarito.

Chama-se RS 5 a nova proposta "distribuída" pela carrinha e pela berlina, em substituição do antigo Sportback com a mesma nomenclatura, assim como o RS 4 da versão Avant.

A alimentá-lo está um evoluído V6 biturbo TFSI de 2.9 litros com 510 cv e 600 Nm, auxiliado por um motor eléctrico de 130 kW (177 cv) e 460 Nm para uns combinados 639 cv e 825 Nm.

O resultado final são "corridas" dos zero aos 100 km/hora em 3,6 segundos para uma velocidade de ponta limitada a 285 km/hora, com a bateria de 25,9 kWh brutos a proporcionar até 84 quilómetros totalmente eléctricos.

Dois botões vermelhos no volante, com as inscrições Boost e RS, merecem destaque: o primeiro liberta toda a potência de imediato durante dez segundos, com o segundo a deixar alternar os diferentes modos de condução.

Tracção integral inovadora

O conjunto motopropulsor envia a potência e o binário através duma caixa automática de oito relações para um sistema quattro de tracção integral com características inovadoras.

O diferencial central autoblocante com sistema de pré-carga mantém a distribuição variável de binário de 70% à frente e 30% atrás, ou até 15% na dianteira e 85% na traseira.

A novidade mundial está mesmo no diferencial traseiro electromecânico com vectorização de binário (Dynamic Torque Control).

A apoiá-lo está um motor eléctrico síncrono de 8 kW (11 cv) e engrenagens para optimizar a vectorização de binário nas acelerações, desacelerações e travagem, com o modo RS Torque Rear a permitir drifts com as rodas traseiras.

O Audi RS 5 beneficia também da suspensão RS com amortecedores de válvula dupla e configurações da direcção específica daquela linha para o melhor equilíbrio.

A travar este desportivo a pesar uns "nada desportivos" 2.355 quilos na berlina e 2.370 quilos na carrinha estão discos de travão de 420 mm em aço, substituíveis por discos carbono-cerâmicos de 440 mm à frente e 410 mm atrás.

Elegância musculada

A base pode ser a mesma do Audi A5 mas, como sempre acontece com os desportivos RS da marca dos quatro anéis, assume uma carroçaria mais musculada sem perder a elegância do modelo original.

Basta atentar que a berlina e a carrinha RS 5 são 9 cm mais largas, para os 1,95 metros de largura, devido ao crescimento dos guarda-lamas para abrigar jantes em liga leve de 20 polegadas ou forjadas de 21 polegadas.

A cortar essa distração está a icónica grelha Singleframe pintada a preto, ladeada por enormes entradas de ar laterais de ar e faróis com padrão luminoso quadriculado numa ligação feliz ao desporto automóvel,

As saídas de ar adicionais atrás dos guarda-lamas dianteiros reforçam o tom robusto enquanto atrás é o generoso difusor saliente com aletas verticais a prender o olhar, caso não se distraia com as enormes ponteiras de escape.

Os farolins OLED de segunda geração com padrão quadriculado contribuem tanto para a estética como para a segurança, ao exibirem símbolos de alerta em situações de risco para os carros que seguem atrás.

O conjunto é rematado pela asa traseira sobre a porta da bagageira na berlina, e pelo spoiler que estende a linha do tejadilho da carrinha.

Interior de competição

O Virtual Cockpit do RS 5 mantém a mesma arquitectura do Audi A5 mas com um espírito desportivo distinto, como se percebe nos gráficos específicos e nos dados de desempenho que decoram a instrumentação de 11,9 polegadas.

O mesmo vale para o ecrã OLED de infoentretenimento com 14,5 polegadas, onde é possível seguir o fluxo de energia em tempo real, assim como diferentes informações dos pneus, transmissão ou bateria.

Soma-se ainda de série um ecrã de 10,5 polegadas para o acompanhante e um visor head-up opcional que até pode servir de guia para usar o Launch Control quando o semáforo na cidade passa de vermelho para verde.

O conforto à frente está presente num volante específico e nos bancos desportivos de série forrados a pele, dispondo ainda de massagem e de regulação eléctrica.

E depois é a configuração do ambiente a bordo, com elementos decorativos que vão do tabliê e dos apoios para os braços até aos painéis das portas e às patilhas na coluna da direcção para engrenar mais depressa as velocidades.

Falta só saber por que preço será proposto no nosso país o Audi RS 5 convencional, assim como a versão Avant. Na Alemanha o primeiro exemplo arranca nos 106.200 euros e o segundo nos 107.850 euros.

