Bentley Torcal: 'curation engine' personaliza luxo e bem estar a bordo

Semana a semana, a Bentley vai desvendando mais pormenores que caracterizam o seu primeiro SUV 100% eléctrico antes da estreia mundial a 23 de Setembro.

Agora são os quatro ambientes distintos que foram criados a bordo do Torcal – Bentley, Comfort, Sport e Refresh – para responder aos diferentes humores e estados de espírito ao volante.

"O resultado é mais do que apenas conforto", sublinha a insígnia britânica. "É uma nova forma de luxo, centrada no equilíbrio, bem estar e personalização de cada viagem".

Fundamentado na neurociência sensorial, cada elemento foi meticulosamente afinado para trabalhar como um todo unificado. O resultado é intuitivo, e não tecnológico, para ajudar os passageiros a sentirem mais calmos, concentrados e enérgicos..

Todas essas experiências personalizadas são seleccionadas através do Curation Engine, montado no centro do habitáculo como uma peça de requinte automóvel.

Aquela solução molda o carácter dinâmico do SUV ao "orquestrar" a suspensão, sistema motriz e atributos de condução, combinado com uma segunda personalização.

Através de "modos de experiência" imersivos, a iluminação, o som e outros elementos sensoriais são harmonizados para influenciar o humor, a atmosfera e o conforto a bordo numa visão de luxo "genuinamente sentida", remata a Bentley.

Texto: P.R.S.

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