Bentley Experience: emoções à solta num Continental GT por uma boa causa

O Kartódromo de Palmela recebeu no final da semana passada o primeiro Bentley Experience realizado pela insígnia britânica no nosso país com um Continental GT… e tudo por uma boa causa!

A experiência serviu de apoio à Desafio Jovem, uma instituição sem fins lucrativos nascida em 1978 que visa a prevenção, reabilitação e inserção social de pessoas com dependências e comportamentos aditivos.

O evento contou com diversas figuras públicas– Chef Rui Paula, António Machado, Mafalda Ribeiro, Ana Arrebentinha e Luis Filipe Borges – para uma experiência de co-drive a bordo de um Bentley Continental GT.

Potenciar experiências de co-drive a públicos habitualmente não familiarizados com o mundo da competição automóvel é o grande objetivo desta iniciativa.

"Juntar o útil ao agradável é de facto possível!", sublinhou Fernando R. Silva, mentor do Bentley Experience. "Ao mesmo tempo que proporcionamos experiências únicas e inesquecíveis, estamos a ajudar quem ajuda os outros".

Já Francisco Chaves, presidente da Desafio Jovem, destaca a importância destas iniciativas, "não só para angariar apoios mas, sobretudo, para dar a conhecer a instituição e o seu trabalho na comunidade".

O projecto começou a ganhar forma nos períodos de confinamento devido à pandemia da Covid-19 com a aquisição de um Bentley Continental GT.

O super desportivo foi alvo de uma transformação e posterior adaptação ao mundo da competição, realçando as suas qualidades impares de estética e potência.

Até ao final deste ano, a Bentley Experience vai apoiar mais três instituições particulares de solidariedade social em outros tantos eventos distintos.

Para além dos eventos de incentivo e ações de responsabilidade social, está ainda prevista a presença do "novo" Bentley Continental GT em algumas provas de competição de maior prestígio nacional.

