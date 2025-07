Bentley EXP 15 reinventa luxo eléctrico para três… mais um cão?!

O Bentley EXP 15 promete ser um dos modelos em particular destaque no Festival de Velocidade de Goodwood que arranca esta quinta-feira no Reino Unido.

Ainda sob a forma de protótipo, a berlina dá pistas para as próximas produções da construtora britânica mas, como ela própria sublinha, não "explica" como será o primeiro "eléctrico" a sair das fábricas de Crewe no próximo ano.

Certo é que ninguém ficará indiferente à nova linguagem estilística que exibe, tendo como principal curiosidade a configuração do habitáculo com apenas três lugares, com o lado do "pendura" a ser ocupado por uma alcofa para levar o cão.

Speed Six inspiradofr

O EXP 15 não nega a sua herança de prestígio ou não fosse ele inspirado de forma muito livre no assombroso Speed Six de 1930, com o "três lugares" a ganhar a alcunha de Bleu Train ao vencer a "corrida" contra o comboio que ligava Cannes a Pas-de-Calais.

Na sua base está a Premium Platform Electric em que são construídos os Audi Q6 e-tron e Porsche Macan mas com a insígnia de luxo a mostrar-se demasiado reservada a divulgar as especificações técnicas do protótipo.

Sabido é que terá tracção às quatro rodas direccionais, oferecendo uma longa autonomia e velocidades de carregamento da bateria proporcionais ao conforto que os clientes esperam de um Bentley.

Certo é que a "arte" que suporta a berlina passou pela união das suas proporções clássicas mas adaptadas às novas tendências, como se percebe na sua postura robusta, alinhada com o longo capô que "deveria" abrigar o enorme motor de 6.5 litros daquele "clássico".

Esta opção estilística dá-lhe uma silhueta fastback elevada, bem combinada com uma linha de tejadilho "mergulhante" (e com dois spoilers!) sobre uma traseira proeminente rodeada por uma faixa de luz rectangular.

À frente a grelha tradicional dos modelos da Bentley foi mantida mas agora numa reinterpretação adaptada ao novo mundo eléctrico; de fora ficam os grandes faróis redondos do Speed Six, "trocados" por ópticas verticais com uma assinatura luminosa inédita.

Chauffeur de luxo

Não são só nessas soluções de estilo que o EXP 15 chama a atenção já que o desenho assimétrico da carroçaria exibe duas portas do lado do condutor e uma do lado oposto.

Essa originalidade não é inocente já que a berlina dispõe só de três lugares, com as duas poltronas atrás do chauffeur a poderem ser ajustadas e movidas em todas as direções possíveis num interior elegante e muito refinado.

Ausente que está o banco do ocupante à frente, o espaço é agora ocupado por uma alcofa para levar um cachorro. Outro detalhe muito britânico são os dois assentos sobre a porta retráctil da bagageira, para um piquenique improvisado onde não faltará o champanhe.

A Bentley também conciliou a modernidade dos ecrãs para o multimédia e a instrumentação com os mostradores clássicos: o EXP 15 equipa uma versão actualizada do sistema rotativo que equipa os modelos da marca as propostas, para navegar entre os visores.

Uma certeza é que o protótipo serve mais como um manifesto estético do que uma base real para o "elétrico" que está previsto chegar às estradas mundiais em 2026, mas os futuros modelos serão equipados com vários elementos agora revelados.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?