Bentley Bentayga com V8 biturbo mais potente do que bloco W12

Uma saída dupla de escape dá o tom para o mais poderoso e sonoro Bentayga da gama que a Bentley irá revelar na próxima segunda-feira.

Em jeito de aperitivo, a insígnia britânica explica que, à conta dum V8 biturbo sem qualquer hibridização, o SUV será mais rápido e ágil do que o seu equivalente equipado com o bloco W12 com dupla turbocompressão para 608 ou 635 cv de potência..

Será também o Bentayga com mais personalidade de toda a linha, principalmente devido ao novo sistema de escape desportivo de série (e respetiva banda sonora), distinguido pelas ponteiras duplas elípticas que emergem do difusor traseiro.

O chassis foi devidamente reconfigurado para suportar tal poder na estrada, com uma calibração Sport mais extrema, e com a estreia do novo modo ESC Dynamic que permitirá ângulos de derrapagem ainda mais emocionantes.

