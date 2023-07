Barulho bom: ronco V8 do Jaguar F-Type já está na Biblioteca Britânica

A Jaguar já "arquivou" a banda sonora do V8 que equipa o F Type na Biblioteca Britânica para ser apreciado pelas gerações vindouras.

A gravação realizada a bordo e no exterior do super desportivo capta o inconfundível som supercharged do bloco de 5.0 litros.

Exactamente como na confecção de um disco musical, as gravações foram realizadas numa câmara semi-anecóica do centro de engenharia de Gaydon.

A sala insonorizada, como se fosse um estúdio de gravação, é usada pela Jaguar para desenvolver e testar o requinte sonoro dos seus modelos

O som estrondoso do escape original do F-Type R75 coupé foi gravado em postas de 30 e 47 segundos, com várias passagens de caixa e acelerações.

O futuro eléctrico é o principal motivo para este registo sonoro, com a insígnia britânica a ser das primeiras a valorizar a tradição e guardar o rugido do seu V8.

Nada melhor, por isso, do que eleger o super carro que homenageia os 75 anos desportivos da Jaguar.

O F-Type R75 com o V8 de 5.0 litros debita 575 cv e 700 Nm, passados às quatro rodas através de uma caixa automática QuickShift de oito relações.

A aceleração até aos 100 km/hora faz-se em 3,5 segundos para uma velocidade de ponta de 300 km/hora… e sempre envolvido pelo troar dos escapes.

As faixas de 30 e 47 segundos começam com o arranque do motor, onde se reconhece instantaneamente o rugido que o caracteriza.

À medida que o regime aumenta, antes de regressar ao ralenti, ouvem-se as notas únicas dos oito cilindros, aludindo ao desempenho extremo do desportivo.

De seguida, são simulados os típicos sons do F-Type na câmara semi-anecóica nas acelerações.

As válvulas do sistema de escape abrem-se para alterar o percurso dos gases de escape, reproduzindo a experiência de condução.

E, para aumentar a emoção, são audíveis as passagens de caixa, bem como o característico crepitar das quatro ponteiras de escape quando atinge o limite.

