Bancos de corrida para o CUPRA Formentor VZ

"O CUPRA Formentor VZ5, com os seus 390 cv, é um automóvel que tem de sentir-se quando se conduz".

Quem o afirma é Jorde Gene, piloto de desenvolvimento da CUPRA Jordi Gené que esteve directamente envolvido na montagem deste modelo exclusivo limitado a 7.000 unidades.

Nascido nas pistas de corrida, os seus bancos CUP Bucket foram concebidos para transmitir cada sensação ao condutor.

As molduras centrais que revestem o encosto e a parte traseira, em fibra de carbono, são alguns dos detalhes que dão a estes bancos um estilo claramente desportivo.

Um dos pontos essenciais para alcançar essa experiência de condução imersiva foi alcançar a fixação e retenção ideal, para uma geometria envolvente desde as pernas até aos ombros.

O CUPRA Formentor VZ5 está equipado com um bloco TSI de 2.5 litros com 390 de potência, suportado por jantes de 20 polegadas em cobre.

Os travões Akebono são também em cobre, com pinças de seis pistões, com a exclusividade do SUV a reflectir-se no difusor em fibra de carbono e nos quatro escapes com ponteiras em cobre.

