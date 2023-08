Bala eléctrica: Pininfarina B95 faz menos de 2 segundos aos 100 km/h

Depois do Battista, a Pininfarina volta a atacar o mundo dos hiper desportivos eléctricos com o nada discreto B95.

A nova barchetta descapotável foi revelada este mês no Monterey Car Week, na Califórnia, e levantou inúmeros suspiros de desejo ao público.

Especial quanto baste, a produção está limitada a dez exemplares, por uns nada modestos 4,4 milhões de euros.

Barchetta inédita

É difícil ficar indiferente ao novo B95 da Automobili Pininfarina, o hiper carro que celebra daqui a dois anos o 95.° aniversário da construtora italiana.

Sem pára-brisas, o desportivo segue a mesma filosofia de propostas como o Ferrari Monza SP ou o Aston Martin V12 Speedster.

Inédito é o facto de ser o primeiro "eléctrico" descapotável de sempre com aquelas características.

Uma certeza é que a insígnia não o desenhou apenas para ter uma boa aparência; todos os elementos exteriores têm um propósito.

Visual fantástico

Tomando como base as linhas do protótipo Pura Vision, a frente é distinguida por uma linha preta a unir os faróis LED.

Sob ela está uma ampla entrada de ar, com o divisor em fibra de carbono a exibir o nome da marca.

Ainda na área frontal, no que antes era o capô do motor, estão enormes entradas de ar.

A "falta" de pára-brisas enfatiza a sua baixa postura, substituído por dois vidros que o condutor e o "pendura" podem elevar ou baixar segundo as necessidades.

Atrás do habitáculo estão duas enormes protuberâncias a acomodar os bancos e que fazem a vez do arco de segurança do roadster.

Essas duas "elevações" também têm espaço suficiente para guardar dois capacetes, essenciais para desfrutar ao máximo o B95.

A traseira é marcada por uma faixa preta em fibra de carbono onde estão encaixados os farolins LED.

Mais abaixo, sob o pára-choques, apresenta-se um difusor generoso que aumenta a força descendente a velocidades extremas.

A distinguir o modelo estão jantes em alumínio forjado de 20 polegadas à frente e de 21 atrás, a que soma a pintura exterior em cinzento e amarelo.

Interior à caça de guerra

Embora muito baixo, não é preciso fazer malabarismo para entrar a bordo do B95.

Basta pressionar os botões escondidos nas aberturas laterais para abrir as portas em fibra de carbono.

Os bancos desportivos equipam arneses de segurança de quatro pontos próprios para a competição, embora o roadster possa acelerar em estradas públicas.

A fibra de carbono destaca-se no tabliê e na consola central, com os revestimentos a serem em pele castanha.

E, ao dispor do condutor estão três ecrãs, que a Pininfarina afirma serem os primeiros a poderem serem nivelados para melhorarem a aerodinâmica.

A reforçar essa ideia está o desenho dos visores inspirados na aeronáutica, como se este descapotável fosse um avião de combate.

Mais de 1.900 cv

Sob a carroçaria em fibra de carbono, o B95 esconde o mesmo sistema motriz do Pininfarina Battista derivado do Rimac Nevera.

São quatro motores alinhados com outras tantas rodas para dar uma potência bruta de 1.400 kW (1.903 cv) e um binário fulminante de 2.300 Nm.

Não é, por isso, nenhuma surpresa que cumpra os zero aos 100 km/hora em menos de dois segundos, para uma velocidade máxima superior a 300 km/hora.

A resposta dos propulsores pode variar segundo os modos de condução Calma, Pura, Energica, Furiosa e Carattere.

A apoiar a motorização eléctrica está uma bateria de 120 kWh, para o qual não foi indicada a autonomia mas que poderá chegar aos 550 quilómetros.

O carregamento de 20 a 80% poder-se-á fazer em menos de 30 minutos num carregador DC de 270 kW.

Os dez B95 apenas começarão a ser construídos em 2025, para coincidir com os 95 anos da Pininfarina.

Cada um terá um preço de partida de 4,4 milhões de euros antes das devidas personalizações, essenciais para que não haja um exemplar igual ao outro.

