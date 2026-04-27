Avenger vai ''dar'' luz à grelha icónica da Jeep

Três anos passados sobre o lançamento, o Jeep Avenger sofre o primeiro rejuvenescimento para manter apetecíveis todas as suas qualidades estradistas sem esquecer as pequenas "escapadelas" em pisos de terra.

O SUV compacto verá a icónica grelha de sete barras que definem os off-roaders da marca passar a ser iluminada, pelo menos nos acabamentos mais completo, numa renovação que anuncia a sua próxima evolução estética.

Uma evolução ousada que foi projectada para "iluminar cada aventura e fazer brilhar a liberdade em modo compacto", explica a insígnia americana.

O que não foi avançado é quando o renovado Carro Europeu do Ano em 2023 fará a sua apresentação ao grande público… que deverá estar por semanas!

Texto: P.R.S.

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