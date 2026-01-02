Automobilista foge à polícia belga… pela linha do comboio!

O vídeo parece ter sido gerado por inteligência artificial mas, na verdade, é bem real: um automobilista não encontrou melhor plano para escapar à polícia do que avançar pela via férrea.

O impensável aconteceu há duas semanas em Mouscron, com as imagens a ficarem devidamente registadas pelas câmaras de vigilância da Infrabel que gere a rede ferroviária belga.

Mais absurdo é que, nessa fuga, o condutor "optou" por seguir em contramão até à passagem de nível mais próxima, enquanto o condutor do comboio, já devidamente alertado, parou a composição antes dessa passagem.

"A cena é impressionante", admitiu à comunicação social belga Thomas Baeken, porta-voz da Infrabel, assumindo que, mesmo a nível interno, "pensámos que as imagens tivessem sido geradas por inteligência artificial".

Dada a gravidade da situação, a empresa já apresentou queixa; agora só falta descobrir o malfadado automobilista que escolheu aquela rota de fuga.

