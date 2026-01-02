 Pesquisa
Automobilista foge à polícia belga… pela linha do comboio!

O vídeo parece ter sido gerado por inteligência artificial mas, na verdade, é bem real: um automobilista não encontrou melhor plano para escapar à polícia do que avançar pela via férrea.

O impensável aconteceu há duas semanas em Mouscron, com as imagens a ficarem devidamente registadas pelas câmaras de vigilância da Infrabel que gere a rede ferroviária belga.

Mais absurdo é que, nessa fuga, o condutor "optou" por seguir em contramão até à passagem de nível mais próxima, enquanto o condutor do comboio, já devidamente alertado, parou a composição antes dessa passagem.

"A cena é impressionante", admitiu à comunicação social belga Thomas Baeken, porta-voz da Infrabel, assumindo que, mesmo a nível interno, "pensámos que as imagens tivessem sido geradas por inteligência artificial".

Dada a gravidade da situação, a empresa já apresentou queixa; agora só falta descobrir o malfadado automobilista que escolheu aquela rota de fuga.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

comboioinsólito
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Surpresa estragada: responsavel da DS ''estreia'' Nº 7 nas redes sociais

Surpresa estragada: responsavel da DS ''estreia'' Nº 7 nas redes sociais

Automobilista foge à polícia belga… pela linha do comboio!

Automobilista foge à polícia belga… pela linha do comboio!

Luxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemão

Luxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemão

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.