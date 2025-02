Autocaravana ''presa'' por arames em despiste estrambólico

Agora, perceber como é que esta autocaravana acabou dentro duma vala na vertical, apenas presa por cabos eléctricos, não será nada fácil… nem mesmo para os polícias que atenderam à ocorrência!

Foi no último sábado, por volta das 13h00, que uma patrulha da Gendarmerie Nationale de Ile-et-Vilaine, Bretanha, foi alertada para um acidente de viação numa estrada regional perto de Saint-Malo.

Chegados ao local depararam-se com a autocaravana naquela posição estrambólica mas sem que condutor e ocupantes estivessem nas proximidades.

Só no dia seguinte é que o proprietário da viatura explicou na esquadra local as circunstâncias do acidente: sim, era ele que estava ao volante com mais um casal a bordo e despistou-se sem perceber como o fez.

Nenhum dos ocupantes sofreu mazelas de maior mas não, não conseguiu explicar porque razão o trio abandonou de imediato o local a pé sem esperar socorro, como explicaram as testemunhas no local.

Para retirar a autocaravana do local foi necessário um reboque com a respectiva grua adaptada a altos voos. E, quanto ao acidente, as autoridades policiais explicam que "irá ficar para a história" naquela região.

