Parecem formigas: veja como saem 50 mil motas após uma corrida de MotoGP

Como é que saem 50 mil motas dos parques de estacionamento de um circuito onde acabou de correr-se mais uma prova do Mundial de MotoGP?

Com muita calma e com um fantástico plano logístico delineado pelas autoridades policiais… e sempre com a colaboração dos motociclistas.

Cerca de 250 mil pessoas vindas dos quatro cantos da Península Ibérica estiveram em Jerez de la Frontera para assistir ao Grande Prémio de Espanha, realizado no fim-de-semana de 29 de Abril a 1 de Maio.

Estimativas das autoridades policiais indicam que, daquele universo, faziam parte 50 mil motociclistas, naquela que é uma das maiores concentrações europeias de apaixonados pelas "duas rodas".

A Direcção Geral de Tráfego espanhola partilhou no Twitter um vídeo do exacto momento em que as milhares de motas abandonam os parques de estacionamento, como se estivessem a sair de um formigueiro.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?