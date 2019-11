Sabe-lhe a pouco os 400 cv e 479 Nm que o motor de cinco cilindros de 2.5 litros do Audi TT RS traz de fábrica? Pois se o entregar à ABT, é como se a noite se transformasse em dia num ápice quando voltasse a sentar-se ao volante do desportivo.

A preparadora germânica, especializada em modelos do grupo Volkswagen, revelou agora as transformações que tem introduzido no Audi TT RS.

Uma "pequena" mexida na unidade de controlo electrónico permite ao desportivo atingir os 459 cv de potência e o binário subir para 528 Nm… e sem quaisquer modificações mecânicas!

Como é óbvio, este aumento de potência tem de encontrar correspondência no barulho que o escape emite. Para aqueles clientes ansiosos por ensurdecer à velocidade máxima, a ABT concebeu um sistema de escape quádruplo em aço inoxidável com acabamento em preto.

Falta agora "calçar" o Audi TT RS com umas rodas que se vejam bem ao longe. A preparadora propõe um jogo de jantes em liga leve de 19 ou 20 polegadas pintadas em preto fosco ou preto brilhante.

A integração de outros elementos na carroçaria, de acordo com os desejos do cliente, estão igualmente disponíveis para o Audi TT RS se tornar num verdadeiro animal selvagem.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?