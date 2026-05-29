Audi RS 5 é exemplo da união de esforços para conceber uma obra de arte

A marca dos quatro anéis prossegue as "explicações" mecânicas da sua mais recente obra de arte: em causa está o desenvolvimento conjunto do V6 biturbo pelos centros de desenvolvimento de Neckarsulm, na Alemanha, e Gyor, na Hungria.

A equipa de desenvolvimento da instalação alemã assumiu a concepção e validação do grupo motopropulsor, que faz do desportivo "familiar" o primeiro modelo RS da Audi Sport a contar com uma motorização híbrida plug-in.

Após a conclusão bem-sucedida da fase de pré-produção, foi a vez da Audi Hungaria, em Gyor, assumir a engenharia e a produção, com ambas as equipas a capitalizarem a experiência acumulada em todos os processos testados e comprovados.

A aliança tem como melhor exemplo o novo Audi RS 5, seja pelo desempenho preciso e carácter do grupo motopropulsor, seja pelo sistema quattro de tracção integral com controlo dinâmico de binário às rodas traseiras por vectorização eletromecânica.

O poder total na estrada, pela combinação dos seus 639 cv e 825 Nm, permitem ao bólide acelerar dos zero aos 100 km/hora nuns velozes 3,6 segundos, para depois chegar a uns excitantes 285 km/hora.

No nosso país, o Audi RS 5 já pode ser reservado desde 125.700 euros para a berlina, subindo aos 127.650 euros na Avant, com os primeiros exemplares a chegarem no final de Julho, ainda a tempo de gozar o Verão.

Texto: P.R.S.

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