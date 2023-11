Audi Q8 ''térmico'' com visual mais agressivo já tem preços

Pode parecer estranho mas um Audi Q8 pode esconder outro, como comprova a variante 100% eléctrica agora renomeada como Q8 e-tron.

Renovado a tempo de distinguir-se no salão automóvel de Munique, o SUV prossegue o seu caminho paralelo no campo dos motores térmicos.

Já com preços definidos para o mercado nacional, até ao final de Novembro chegam o turbodiesel 50 TDI de 286 cv e o "explosivo" SQ8 TFSI de 507 cv.

Visual mais imponente

Os estilistas da deram à grelha dianteira do Q8 um tratamento mais moderno, e introduziram novos aventais no pára-choques.

Quer a variante S line, quer o desportivo SQ8, também têm direito a entradas de ar específicas para um visual bem mais agressivo.

Sobre a grelha em favo de mel, os quatro anéis bidimensionais da marca estreados no Q8 e-tron reforçam o porte imponente do SUV.

Em vez do cromado, o novo desenho eleva o contraste entre o branco e preto, podendo o tom mais claro ser substituído pelo cinzento escuro.

Atrás, as saídas de escape estão agora bem mais visíveis, como que para diferenciá-lo melhor do "irmão" eléctrico.

Mesmo assim, e visto de relance, percebe-se de imediato que a operação cosmética imprimida não é uma verdadeira revolução.

Para melhor distingui-lo, é preciso esperar pela noite para perceber o impacto das quatro novas assinaturas luminosas seleccionáveis no ecrã multimédia.

Os faróis LED matriciais de alta definição, agora associados à técnica laser, bem como as luzes diurnas na horizontal, reforçam o tom dinâmico do modelo.

A Audi explica que aquela tecnologia, activada a partir dos 70 km/hora, melhora a segurança na estrada quando se circula com os "máximos" ligados.

Atrás destacam-se os farolins digitais OLED, disponíveis pela primeira vez como opção no Q8, unidos por uma faixa luminosa em LED.

A compor a estética do SUV coupé estão as novas cores Sakhir Gold, Chili Red e Ascari Blue, e cinco novos desenhos para as jantes de 21 a 23 polegadas.

Renovação subtil a bordo

A bordo, a remodelação do Q8 é ainda mais subtil, com a Audi a mencionar novos pespontos nos bancos e novas inserções decorativas na versão base.

Para o nível S line, assim como para o topo de gama SQ8, estão as novas decorações em carbono twill mate ou alumínio prateado.

Não é esquecida a inevitável modernização do sistema multimédia, que agora pode acomodar aplicações de terceiros como o Spotify ou a Amazon Music.

Também são anunciadas actualizações regulares de software por via remota, bem como a revisão dos apoios ao condutor na instrumentação digital.

SQ8 com 507 cv

O novo Audi Q8 chega ao mercado nacional em duas versões de tracção integral com caixa automática de oito relações ainda antes de Novembro acabar.

Em causa está o SQ8 TFSI quattro tiptronic, com o V8 turbo a debitar 507 cv e 770 Nm.

Os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 4,1 segundos para uma velocidade de ponta "trancada" por via electrónica nos 250 km/hora.

Já o Q8 50 TDI quattro tiptronic com tecnologia mild hybrid de 48 volts, dispõe de um V6 turbodiesel de 286 cv e 600 Nm, apoiado por um motor eléctrico 12 kW (16 cv).

A velocidade máxima atinge os 241 km/hora, bastando-lhe 6,1 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora.

Para Abril estão previstas duas motorizações híbridas plug-in, com o 55 TFSIe de 394 cv e o 60 TFSIe de 490 cv.

Versão Potência / Binário Preço Q8 50 TDI 286 cv + 16 cv / 600 Nm 115.401 euros SQ8 TFSI 507 cv / 770 Nm 157.701 euros

