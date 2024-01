Audi Q8 e-tron edition Dakar: há carregadores eléctricos no deserto?

A Audi revelou uma versão muito especial do Q8 e-tron na semana em que o rali Dakar arrancou nas areias da Arábia Saudita.

A série edition Dakar está limitada a 500 exemplares mas apenas 99 unidades têm uma decoração específica inspirada no RS Q e-tron que compete na prova.

Equipa uma bateria de 114 kWh para uma autonomia até 487 quilómetros mas, passe a ironia, falta saber se no deserto há postos eléctricos para carregá-la…

408 cv para o off-road

Os anos mais recentes da Audi têm sido marcados pela electrificação de uma série de protótipos off-road para competição.

Um dos mais famosos é exactamente o RS Q e-tron, vencedor do Abu Dhabi Desert Challenge e de quatro etapas no Dakar.

Sejamos claros, no entanto, que este Audi Q8 e-tron edition Dakar prefere antes pequenas incursões fora do alcatrão do que ralis a alta velocidade.

Derivado do Q8 e-tron quattro 55 Advanced, equipa a mesma bateria de 114 kWh brutos mas a autonomia é "reduzida" de 576 para 487 quilómetros.

A mecânica permanece inalterada, pelo que a equipá-lo estão os mesmos dois propulsores eléctricos com 300 kW (408 cv) e 664 Nm a darem tracção integral.

Com uma velocidade máxima de 200 km/hora, acelera em 5,8 segundos dos zero aos 100 km/hora com pneus de série.

Se equipado com os pneumáticos "todo o terreno" General Grabber AT3, demora mais uma décima de segundo a bater nos 100 km/hora.

Estes pneus elevam em 31 mm a distância ao solo face à configuração original de 206 mm.

Melhor comportamento dinâmico

À conta das alterações feitas no chassis, o SUV tem melhor comportamento dinâmico em superfícies de baixa aderência, como gravilha ou pisos nevados.

A suspensão também "cola" mais a carroçaria à estrada, baixando-a em 15 mm a 85 km/hora.

A 100 km/hora essa "descida" é acentuada em mais 17 mm, e em mais 13 mm a 120 km/hora.

Face a estas cotas, é melhorada a estabilidade de condução a alta velocidade, assim como a aerodinâmica para uma autonomia superior.

Os ângulos de ataque de 20 graus e de saída de 26 graus, e a passagem a vau até 33 mm, dão ao SUV as capacidades de que precisa para o "todo o terreno".

Soma-se ainda a revisão da suspensão pneumática e a adopção de vias mais largas em 39 mm para responder às exigências da condução fora de estrada.

Estética reforçada

A estética mais agressiva do Q8 e-tron edition Dakar é logo visível nas cavas mais largas das rodas e nas cores escolhidas para pintar a carroçaria.

À escolha estão os tons Siam Beige e Mythos Black metalizados, assim como o Magnetic Gray, com a grelha Singleframe sempre pintada na cor da carroçaria.

É ainda dada a opção de a grelha ser iluminada com uma faixa de luz para uma ligação visual aos faróis mais consistente.

Com a série limitada a 500 exemplares, há 99 pintados em Mithos Black Metallic que recebem autocolantes exclusivos inspirados na decoração do RS Q e-tron.

As barras no tejadilho comportam uma grade para cargas até 40 quilos, onde podem ser acomodados uma mala com ferramentas e um pneu sobresselente.

Se se optar por espelhos laterais virtuais com câmaras, a largura total do SUV é reduzida em 15 cm, com reflexos na visibilidade em condução "todo o terreno".

O SUV é entregue, não apenas com pneus General Grabber AT3, mas também com um jogo de pneumáticos de Verão com jantes de 20 polegadas.

Interior mais refinado

Onde não há nenhuma revolução é dentro do habitáculo do Q8 e-tron edition Dakar, que compreende de série o nível de equipamento S line.

A linha compreende bancos desportivos revestidos a microfibra Dinamica e pele artificial, revestimento do tecto em preto, e volante desportivo multifunções.

Os pedais são em aço inoxidável e os frisos decorativos em alumínio escovado baço, com as soleiras das portas a terem inserções no mesmo metal.

A parte superior do painel de instrumentos e os elementos inferiores surgem com acabamento em pele artificial preta.

É dada a opção de pespontos Audi Sport a vermelho nos bancos, volante e apoios dos braços nas portas.

Os cintos de segurança são também em vermelho para combinarem com o espírito desportivo do habitáculo.

O sistema operativo MMI conta também com informações dedicadas ao off-road no ecrã multimédia, como o ângulo de inclinação do SUV.

Dispõe ainda de imagens de fundo nesse visor, coordenadas com a iluminação ambiente, criadas especificamente para esta série especial.

As encomendas para o Audi Q8 e-tron edition Dakar estão abertas até ao último dia de Janeiro mas o preço só é revelado sob consulta.

