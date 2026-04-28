Audi Q4 e-tron ganha novo interior e alarga autonomia

Cinco anos após a estreia nas estradas europeias, o Audi Q4 e-tron recebe a "habitual" actualização a meio do seu ciclo de vida com retoques estéticos subtis por fora quer no SUV, quer no Sportback.

A renovação alargou-se ao posto de condução, agora em sintonia com os modelos mais recentes da marca dos quatro anéis, sem esquecer a optimização dos seus grupos motopropulsores e da autonomia das baterias.

Ambos os modelos deverão ver as encomendas nacionais abertas em Maio, mas ainda sem preços definidos, com as primeiras entregas a acontecerem neste Verão.

Evolução subtil por fora…

É preciso estar atento para perceber como o Q4 e-tron evoluiu por fora, mas sem afectar os 4,59 metros que tem de comprimento.

As modificações limitaram-se à nova grelha Singleframe na cor da carroçaria, e à revisão dos pára-choques para conseguir uma aerodinâmica mais eficiente.

O SUV, e também o Sportback, viram o redesenho das ópticas frontais LED (ou Matrix LED), agora personalizáveis por estarem aptas a interagir com o meio que rodeia ambos os "eléctricos".

… e mais inovador por dentro

As principais mudanças estão mesmo no habitáculo, com a distância entre eixos a continuar nos 2,76 metros para conseguir um espaço satisfatório para quem viaja nos bancos traseiros; a bagageira mantém 520 litros úteis.

Herdado foi o visor dos modelos mais recentes da Audi, a ligar o painel de instrumentos de 11,9 polegadas ao ecrã de infoentretenimento de 12,8 polegadas, com o sistema MMI a integrar a navegação e todas configurações do carro.

Este Q4 e-tron propõe como opções um visor head-up e um ecrã de 12 polegadas para o acompanhante, à semelhança do que acontece com os topos de gama da construtora,

Sendo o primeiro Audi a estrear o carregamento bidireccional Vehicle-to-Load (V2L), novidade genuína é a inclusão duma tomada doméstica convencional no porta-bagagens, eliminando o adaptador para dispositivos externos.

Com a tecnologia Vehicle-to-Home (V2H), o SUV também actua como uma bateria doméstica para os gastos eléctricos da casa ao optimizar o auto-consumo proveniente de painéis solares mas só na Alemanha, Áustria e Suíça.

Motorização mais eficiente

As actualizações prosseguem com a introdução dum novo motor APP350 síncrono de íman permanente (PSM) mais eficiente no eixo traseiro do Q4 e-tron e da sua variante quattro com tracção integral.

Proposto em duas variantes de potência, a ele está combinado um nova unidade eletrónica de gestão de potência, enquanto novas funções de software optimizam o consumo para uma eficiência de 10% face ao antecessor.

A transmissão também se tornou mais eficiente com a inclusão dum lubrificante de baixa viscosidade que pode elevar a autonomia até 12 quilómetros com a bateria totalmente carregada.

E depois são os planos alargados de assistência à condução que comporta, distribuídos pelos pacotes Tech, Tech Plus e Tech Pro segundo a configuração do modelo.

Das suas funcionalidades fazem parte o estacionamento plus com indicação de distância, controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro com limitador de velocidade e manutenção de faixa, e apoio activo de viragem, entre outros.

Três potências à escolha

Todos estes ganhos de eficiência traduzem-se numa autonomia significativamente superior no Q4 e-tron que dá entrada à gama com os seus 150 kW (204) e 350 Nm passados às rodas posteriores.

Capaz de acelerar dos zero aos 100 km/hora em 8,1 segundos para uma velocidade limitada a 160 km/hora, a esse motor está combinada uma bateria NMC com 59 kWh úteis.

São 440 quilómetros de autonomia no SUV e 451 quilómetros no Sportback, sendo o acumulador recarregável a uns máximos 160 kW DC.

Na versão Performance, o SUV conta com um motor de 210 kW (286 cv) e 545 Nm para acelerar dos zero aos 100 km/hora em 6,6 segundos para uma velocidade máxima de 180 km/hora.

A bateria NMC de 77 kWh úteis, recarregável a 165 kW DC, permite ao Q4 e-tron alcançar uma autonomia até 578 quilómetros, ou até mesmo 592 quilómetros na versão Sportback.

O mesmo acumulador, recarregável a 185 kW DC, alimenta os dois propulsores da variante quattro Performance, com os seus 250 kW (340 cv) e 679 Nm a "dispararem-na" em 5,4 segundos na "corrida" até aos 100 km/hora.

Face a uma velocidade de ponta "trancada" nos 180 km/hora, o SUV baixa a distância combinada para 541 quilómetros, com o Sportback a alargá-la até aos 554 quilómetros.

Ainda sem preços definidos para o nosso país, o Audi Q4 e-tron deverá abrir as encomendas europeias já em Maio, com as primeiras entregas a acontecerem no Verão.

Texto: P.R.S.

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